寒流來衝合歡山追雪！「武嶺菜市場」再現 停車場大爆滿

寒流來襲吸引大批民眾到合歡山追雪，武嶺亭也因人潮聚集再現「菜市場」盛況。（記者劉濱銓翻攝）

2025/02/08 14:01

〔記者劉濱銓／南投報導〕寒流來襲，合歡山今雖未下雪，但山區積雪未消融，吸引大批民眾上山追雪，合歡山武嶺地區停車場爆滿，轄區警方為此疏導車流往其他地區停放，武嶺亭也因人潮聚集，再現「菜市場」盛況，警方提醒，山區多數車位客滿，遊客上山應配合交管並審慎評估，以免影響交通。

仁愛警分局表示，寒流報到，合歡山今氣溫都在0度上下徘徊，山區先前降雪的積雪也未消融，吸引民眾上山賞雪、追雪，惟武嶺地區停車場車位有限，上午停車場就爆滿，大量車潮在入口停等引發交通回堵，因此派員到場疏導車流至松雪樓等處所停放，以免影響交通。

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警方強調，合歡山部分道路因積雪未融，導致路面濕滑，尤其武嶺至松雪樓（31K至33K）最明顯，雖公路單位未要求強制加掛雪鏈，但仍建議上山車輛應具備四輪傳動，並加掛雪鏈以免行車打滑風險。

寒流來襲吸引大批民眾到合歡山追雪，惟武嶺地區車位有限上午就客滿，警方派員疏導車輛以免交通回堵。（仁愛警方提供）

寒流來襲吸引大批民眾到合歡山追雪，惟武嶺地區車位有限上午就客滿，警方派員疏導車輛以免交通回堵。（仁愛警方提供）

寒流來襲吸引大批民眾到合歡山追雪，惟山區道路因積雪未融相當濕滑，民眾上山務必小心駕駛。（仁愛警方提供）

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