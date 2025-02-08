2/11新北市府新春就博會 藥師、硬體研發工程師月薪上看7萬

新北市政府勞工局將在11日上午10點至下午3點，在市府6樓大禮堂舉辦「新春就業博覽會」。圖為過往活動畫面。（新北市勞工局提供）

2025/02/08 14:22

〔記者黃子暘／新北報導〕農曆春節後是轉職旺季，新北市政府勞工局長陳瑞嘉表示，市府將在11日上午10點至下午3點，在市府6樓大禮堂舉辦「新春就業博覽會」，現場邀請台灣卓勒、中國砂輪、正淩精密、南京資訊、桓達科技、長庚國際能源、可樂旅遊、史泰博、IKEA及鼎泰豐等53家廠商參與，提供超過2500個工作機會，部分職缺月薪上看7萬元，並設有履歷健診等諮詢服務。

陳瑞嘉表示，不少企業在春節後大舉招募人才，求職者也想在新年爭取更優渥的薪資，其中以專供內需市場的旅宿餐飲業最為積極；這次就博會最大宗求才產業就是為旅宿餐飲業，職缺占比4成8，其次為科技製造業，職缺占比2成。

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薪資待遇部分，勞工局表示，「大樹醫藥」徵求門市藥師月薪7萬5千元，「南京資訊」提供月薪7萬元招募硬體研發工程師，「厚誼工程」開出月薪6萬元延攬工程主管，鼎泰豐、金田興業、金色三麥也提供主廚、料理長、儲備幹部職缺月薪5萬元起。

勞工局補充，活動現場設有「婦女及壯世代專區」及「青年專區」提供專案計畫諮詢，另提供「AR／VR科技求職」、「履歷健診」及「手語翻譯」等服務，另外也邀請銀髮人才服務據點、婦女及中高齡者職場續航中心等單位設攤宣導；活動詳情可上「新北市人力網」或電洽0800-091-580詢問。

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