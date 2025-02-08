中台灣元宵燈會今登場 9大主題燈區華麗繽紛

2025/02/08 14:20

農業局規劃的「海洋奇幻冒險燈區」的魔樹之眼，趣味十足。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕2025中台灣元宵燈會「蛇現幸福」今（8）日至23日一連16天將於台中市中央公園登場，由中市府觀旅局、建設局、農業局、教育局及民政局等5個局處跨機關合作，打造9大亮點主題燈區，創意及趣味性十足，全台首座擬人化移動式展演主燈「女媧」近日引起議論，反讓民眾一睹風采。

中台灣元宵燈會是全台最大單一場域的地方型燈會，觀旅局長陳美秀今日表示，去年中台灣元宵燈會獲12項國際設計大獎，今年更登峰造極，9大主題燈區，超過百組燈組打造璀璨燈海，15公頃佔地比台北大巨蛋更大，更打造中央公園導覽APP，逛燈會使用語音導航不迷路。

主燈「蛇現幸福」以創世女神女媧為主題，結合台中機械工業，是全台唯一移動展演主燈，佈設超過百米故事場景，不僅透過燈光設計創造震撼視覺，串聯場景、表演人物、情節，為主燈秀增添色彩。

中台灣元宵燈會主燈「女媧」近日引起議論。 （記者張軒哲攝）

建設局「時空狂想曲燈區」是歷年排隊熱門區，邀請民眾一同在無數平行時空，找到隱藏的神祕寶石；農業局「海洋奇幻冒險燈區」，邀請民眾穿越及探索海洋之美及生物多樣性；教育局「蛇畫故事燈區」引領大家展開光影交織的奇幻旅程，民政局「樂 in LOVE燈區」結合樂成宮月老，邀請民眾參加燈區配對活動，到燈會尋找夢中情人。

農業局指出，規劃的「海洋奇幻冒險燈區」的魔樹之眼竟因目睹章魚大逃亡，驚嚇到「變髮」，趣味十足，受到親子喜愛。

今日開幕晚會將由朱宗慶打擊樂團與客家事務委員會國樂團帶來精彩表演，2月12日元宵節活動邀請Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊與民眾一同機智應援猜燈謎，2月14日情人節則有酷蛇集結趣遊行，2月23日則由「朱宗慶打擊樂團2」與原舞曲文化藝術團帶來精彩閉幕演出。

中台灣元宵燈會 9大主題燈區華麗繽紛。（記者張軒哲攝）

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