寒流來襲太平山下冰霰成銀白世界 補班日湧逾2千人上山爭睹

太平山國家森林遊樂區今晨溫度在攝氏負2度至0度間，一早只有樹木結上冰霜，約莫8點半後，太平山莊及翠峰湖區陸續下起冰霰，大量霧淞覆蓋整片山林。（太平山國家森林遊樂區提供）

2025/02/08 13:45

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕強烈冷氣團發威，海拔2000公尺的宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，今早陸續下起冰霰，絕美風景再現，讓民眾相當興奮，截至中午逾2千人入園，補班日不敵賞雪熱潮，超出過去假日同時段人數。

太平山今晨溫度在攝氏0度至負2度間，一早只有樹木結上冰霜，約8點半後，太平山莊及翠峰湖區陸續下起冰霰，大量霧淞覆蓋整片山林，加上地面結霜，猶如銀白世界，遊客大呼「好美，超讚的啦！」

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太平山莊經理阮名揚說，太平山自昨天入夜後持續降溫，約到攝氏0度至負1度，但因是乾冷天氣，並沒有下雪，清晨6點工作人員巡視，路面沒有結冰，因此正常開園，低溫持續維持在攝氏0度，後來因水氣助威，陸續下起冰霰。

園方表示，今天雖然是補班日，但預期太平山有下雪機會，一早就有民眾在入口售票站排隊等候入園，截至中午入園人數已破2千人，超出過去假日同時段人數為多，目前區內道路尚未結冰，車輛行駛暫無需雪鍊，若持續低溫將有下雪機會。

林業保育署宜蘭分署指出，提醒民眾若要上山請隨時關注園區資訊及管制措施，並做好保暖裝備，9日開園時間將於清晨巡視完畢及視道路是否結冰狀況後，機動調整並公告於官網。

強烈冷氣團發威，海拔2000公尺的宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，今早陸續下起冰霰，絕美雪景再現，讓追雪民眾相當興奮。（太平山國家森林遊樂區提供）

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