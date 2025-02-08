司馬庫斯2號橋重建經費至少4億 全力爭取明年初發包施工

因為康芮颱風而受創的司馬庫斯2號橋（右）和目前暫時提供通行的涵管便道橋（圖中遠方）。（記者黃美珠攝）

2025/02/08 15:02

〔記者黃美珠／新竹報導〕去年10月底因為康芮颱風毀掉的新竹縣司馬庫斯2號橋，尖石鄉公所日前已經發包勞務標，委外規劃用鋼構橋的方式施作重建，不再落墩在塔克金溪上，以免下次又遭強颱帶入的暴雨引發強大山洪，再度被摧毀，使司馬庫斯部落受困。

公所建設課表示，希望一切順利的話能趕在明年初發包施工；因為鋼構橋比較堅固，且有不落墩避免溪水沖刷的好處，所以他們從一開始就朝這個方向計畫進行災後的復建。

請繼續往下閱讀...

最初的跨徑長達約120公尺，整個重建經費高達近6億元，經縣府原住民族行政處協助審查後，取得縮減跨徑，改成不到100公尺的大橋，才把經費減省下來，但依舊需要至少4億元來執行。

司馬庫斯部落議會總幹事拉互依．倚岕說，去年10月底，康芮颱風來襲為部落帶入大量的豪雨，部落附近的鴛鴦湖測站測得颱風期間總累積雨量高達1120毫米，不僅巨木園區內的檜木溪，被從雪白山頂沖刷而下的洪水重創，也因而損失了編號3、6、9號的紅檜巨木，就連巨木群內第2高齡的8號巨木也岌岌可危。

至於部落聯外道路在10公里又150公尺處的司馬庫斯2號橋，更是慘遭塔克金溪的洪水沖斷了4、50公尺長，加上崩落的土石，他們封園52天後才得以重新見客。如今部落最關切的就是這座大橋的復建期程，希望越快越好。

公所建設課表示，中央是在今年1月9日核定約616萬元的規劃費，原訂必須在1月31日之前發包規劃，但因卡到農曆春節，所以本週一、開年後他們立刻就用開口契約的方式委外執行，計畫9月底前完成後報請中央審查確認可行性。

建設課表示，他們希望能爭取到今年的災後復建預算，甚至最好能獲專案補助方式儘速辦理，畢竟目前暫以涵管權充的便道橋太低，離塔克金溪水面僅約3公尺的落差，很容易因為山洪就被淹沒，且當地地質不穩，涵管也很容易被堵塞。他們希望一切順利的話能趕在明年初就發包施工，2年後可以完竣通車。

新竹縣尖石鄉公所表示，目前暫供司馬庫斯對外聯絡的涵管便道橋，距離塔克金溪僅3公尺的落差，又容易被崩塌的落石等堵塞。（記者黃美珠攝）

司馬庫斯巨木群中第2高齡的8號巨木，也差點毀於康芮颱風。（記者黃美珠攝）

司馬庫斯巨木群中第2高齡的8號巨木，也差點毀於康芮颱風。（記者黃美珠攝）

司馬庫斯巨木群中第2高齡的8號巨木，也差點毀於康芮颱風。（記者黃美珠攝）

司馬庫斯巨木群中第2高齡的8號巨木（紫紅衣者前），也差點毀於康芮颱風。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法