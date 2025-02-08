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    清大與陽明交大乙巳梅竹賽228開打 連3天19項正式及表演運動賽事

    清華大學與陽明交大兩校的乙巳梅竹賽將在228開打，其中清大棒球隊的勝利投手蕭珩從2022年起3度擔綱先發、拿下勝投，今年是第4度在梅竹賽出征。（清大提供）

    清華大學與陽明交大兩校的乙巳梅竹賽將在228開打，其中清大棒球隊的勝利投手蕭珩從2022年起3度擔綱先發、拿下勝投，今年是第4度在梅竹賽出征。（清大提供）

    2025/02/08 14:52

    〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學與陽明交通大學經典體育賽事乙巳梅竹賽月底228登場，連續3天的賽事將舉行19項正式及表演運動賽事，兩校學生已密集練習，其中清大棒球隊在寒流來襲，頂著新竹強風及體感僅不到4度的低溫，持續在場上練習，誓言延續清華連3勝的光榮。

    兩校今年乙巳梅竹賽共有11項正式賽事及8項表演賽事，將在228當天下午1點在陽明交大的大禮堂開幕，其中3天的賽程都已排定，表演賽事有撞球、足球、女桌、劍道、圍棋、女網、射箭、壘球等賽事。正式賽事則有桌球、羽球、橋藝、象棋、網球、棒球、女籃、男籃、橋藝、男排、女排，閉幕是3月2日當晚在陽明交大體育館。

    而兩校球隊為梅竹賽事，都已密集熱身及練習，而這幾天寒流來襲，新竹又有強烈東北季風狂吹，但清大棒球隊的球員依然頂著強風及低溫在棒球練習場上練習，其中棒球隊受矚目的是從2022年起3度擔綱先發、拿下勝投的投手蕭珩，他已是第四度在梅竹賽出賽，期能在打擊上有所發揮，為清華再下一城。

    清大棒球隊教練林琨瀚說，棒球隊11位先發主力選手中的9位都在去年畢業。但新血加入讓清華陣容依然強大，比較擔心的只有小將們在面對梅竹賽事時的心態調適，他相信學生球員已準備好，會再為清大贏得梅竹賽勝利賽點。

    清華大學與陽明交大兩校的乙巳梅竹賽將在228開打，其中清大棒球隊不畏新竹強風與寒流低溫仍加強練習，誓言再為清大拿下梅竹賽勝利賽點。（清大提供）

    清華大學與陽明交大兩校的乙巳梅竹賽將在228開打，其中清大棒球隊不畏新竹強風與寒流低溫仍加強練習，誓言再為清大拿下梅竹賽勝利賽點。（清大提供）

    清華大學與陽明交大兩校的乙巳梅竹賽將在228開打，其中清大棒球隊不畏新竹強風與寒流低溫仍加強練習，誓言再為清大拿下梅竹賽勝利賽點。（清大提供）

    清華大學與陽明交大兩校的乙巳梅竹賽將在228開打，其中清大棒球隊不畏新竹強風與寒流低溫仍加強練習，誓言再為清大拿下梅竹賽勝利賽點。（清大提供）

    清華大學與陽明交大兩校的乙巳梅竹賽將在228開打，將連續3天有19項表演及正式賽事，所有賽程都已公佈。（清大提供）

    清華大學與陽明交大兩校的乙巳梅竹賽將在228開打，將連續3天有19項表演及正式賽事，所有賽程都已公佈。（清大提供）

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