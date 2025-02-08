桃市兒美館燈光展演響應台灣燈會 外牆燈光間歇變幻如呼吸 、追逐

桃園市兒童美術館的配合2025台灣燈會，以亮、暗持續間歇變幻的方式，表現呼吸與追逐。（桃園市立美術館提供）

2025/02/08 14:43

〔記者黃政嘉／桃園報導〕日本知名照明設計師岡安泉（Izumi Okayasu）為桃園市兒童美術館的建築規劃燈光設計，運用燈光語言賦予建築生命，配合2025台灣燈會在桃園，兒美館外觀2月7日至24日的傍晚5點至晚上10點，將進行燈光展演，以亮、暗持續間歇變幻的方式，表現呼吸與追逐，讓夜晚的兒美館別有風貌。

桃園市立美術館指出，燈光展演期間，每小時整點開啟「呼吸」主題裝置5分鐘，間隔10分鐘後，再開啟「追逐」主題裝置5分鐘、間隔10分鐘，30分鐘為1個循環至晚上10點。

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山本理顯設計工場與台灣石昭永建築師事務所聯手規劃的桃園市立美術館母館與兒美館，以「遊樂化的展館、景觀化的建築」為設計理念，建築外觀融入「藝術山丘」的斜坡道設計，以及帶有柔軟曲線的遮陽板外牆，展現自然與藝術的和諧共融。桃市兒美館燈光設計為山本理顯委託岡安泉設計，包含呼吸、追逐燈光效果，此次也配合燈會作燈光展演。

桃園市立美術館代理館長張至敏指出，透過岡安泉的燈光設計，更可以強調外牆曲線的遮陽板，讓白色的建築外觀添增表情，在夜晚成為增添城市風情的亮點地標。

山本理顯設計工場指出，兒美館外部照明，規劃時為使來往行人及車輛避免眩光，並提升夜間的視覺舒適度、兼顧青塘園的生態多樣性，因此在外牆燈光設計上，以向上投射形成立面漫光至周邊為主。

石昭永建築師事務所說明，看似簡單的燈管設置藏有巧思，燈管置於曲線的遮陽板與建築本體玻璃帷幕之間，光是走線與安裝規劃花費半年以上的反覆討論，後續施工又花了半年多時間，最後以250組，每組150公分，總長度375公尺的燈具設備來烘托建築之美。

此外，燈會期間，桃園市兒童美術館也增加夜間開館，2月14日至23日的週五至週日，延長開館至晚上8點，未滿18歲、65歲以上者免費參觀。

日本知名照明設計師岡安泉為桃園市兒童美術館建築規劃燈光設計。（桃園市立美術館提供）

桃園市兒童美術館於台灣燈會期間增加夜間開館。（桃園市立美術館提供）

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