NCC新制！手機過海關要繳750元審查費 廖偉翔：變相課稅增民眾負擔

國民黨立委廖偉翔 （左）。（資料照）

2025/02/08 13:34

〔記者劉宛琳／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）近日公告，未來任何具備藍牙、Wi-Fi、無線傳輸功能的商品，只要經過海關，都要收取750元的審查費，引發民怨。國民黨立委廖偉翔表示，這作法是變相課稅，他已發函要求NCC說明。

廖偉翔指出，根據最新公告「第二級電信管制射頻器材」，若以自用名義進口，需先繳納高達750元的審查費。換句話說，鍵盤、滑鼠、手機、遊戲搖桿、藍牙耳機、遊戲主機、VR設備等日常3C用品，未來都難逃這筆開銷。這種作法就是變相課稅，將導致未來3C產品可能大幅漲價，加重民眾負擔。

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廖偉翔表示，更荒謬的是，這筆費用適用範圍極廣，無論是透過國際網購、寄回原廠維修（RMA），甚至連個人自行攜帶出入境都可能被影響，也等於是全面封鎖國人取得海外3C產品的管道。以國人幾乎都要用到的鍵盤滑鼠為例，平均單價大約千元上下，送去國外原廠維修後，費用幾乎等於重新購買一個新品，顯然不合理。

廖偉翔指出，NCC給出的理由更是匪夷所思，竟然表示因「科技進步，使具備無線傳輸技術的產品變多，加上網購便利，導致自用進口案件增加」，因此必須先繳納費用。這種說法根本站不住腳，科技發展和國際消費趨勢怎麼會成為政府加收費用的理由？如果這筆收費是為了「補貼審查人力」，但繳錢後並不保證一定會進行審查，那不就是光明正大的亂收錢?

廖偉翔表示，對於這種不合理的收費政策，他已正式發文要求NCC說明其必要性，並強烈呼籲NCC再行檢討。

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