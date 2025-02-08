教育部媒宣預算被刪6成 葉丙成邀40萬臉友成B.Pal、社團已逾2千人

教育部今年媒宣預算被刪6成，教育部政次葉丙成（右二）徵求追蹤他帳號及粉專的40萬名臉友們，成為夥伴「B.Pal 」，分享他在臉書上與教育相關的發文。圖為總統賴清德（左四）、政院副院長鄭麗君（右四）及教育部長鄭英耀（左三）等共同宣布「青年百億海外圓夢計畫」啟動。（取自葉丙成臉書）

2025/02/08 14:22

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今年媒宣預算被刪6成，教育部政次葉丙成採用實驗嘗試來突破困境，徵求追蹤他帳號及粉專的40萬名臉友們，成為夥伴「B.Pal 」，分享他在臉書上與教育相關的發文，並成立專屬社團交流互動，目標1千人，B.Pal社團目前已有2677名臉友，繼續增加中。

葉丙成表示，他10多年來在臉書上寫作，跟許多平常素不相識的臉友們交流，對於認同他的理念、願意追蹤他帳號及粉專的40萬臉友們，一直都很感謝，在教育部今年被刪減的預算中，包括媒體宣傳的預算，教育部媒宣為什麼很重要？因為很多要幫助大家的教育政策，都是透過媒體宣傳，才能讓需要被照顧的人們知道來申請，要讓他們知道，他們才能被照顧到。

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葉丙成說明，教育部媒宣費用，從來都不曾用在買網軍上，而是要來連結台灣許許多多需要被教育部照顧的人，在台灣最需要被照顧的一群人，往往也是社經狀況比較弱勢，生活比較封閉、資訊也因此比較不足的家長跟孩子們，當教育部的媒體宣傳預算被刪6成，就更難連結到他們，到後來，政策可能就只嘉惠了資訊很流通的一群人，而真正需要被照顧的人，可能就因為不知道而失去了機會。

葉丙成想到突破困境的方法，是邀請長期追蹤他的臉友們，成為好夥伴B.Pal （Benson’s Pal），他也成立專屬社團交流互動，借助臉友力量讓教育資訊擴散出去，期待能徵求1000位或更多長期看他文章的臉友，他會以臉書、IG為媒介，每週會有一到兩篇跟教育有關文章，讓大家知道重要的教育政策、教育資源，如果每篇文章能有1000次以上的分享，就可以讓社會相當多人看到這些訊息，也更有機會觸及到可能需要這些政策或資源的人，借助1000位B.Pal的力量，突破媒宣預算被刪減6成的困境，讓社會更多人看到重要的教育訊息。

葉丙成也隨即開始推動，已在臉書發文如教育部政策「青年百億海外圓夢 （TGPI）計劃正式啟動」等文章，該計畫要讓台灣15歲至30歲青年，只要有想出國完成的夢想，都不會因為家裡沒有資源而失去圓夢機會，即日起到3月14日前都可報名第一梯次。

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