手動測站PM2.5年均濃度 嘉市減量全國第一

天公作美時，民眾從嘉義市區就可遠眺玉山雪景，再現已故知名畫家陳澄波作品「玉山積雪」景色。 （讀者提供）

2025/02/08 14:21

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕根據環境部空氣品質監測網檢測資料顯示，去年細懸浮微粒（PM2.5）手動監測年均濃度，嘉義市相較前年，減量3.5微克/立方米，改善率17.6％為全國第一，讓市民平均餘命再增加125日，空氣品質持續進步。

市府環保局表示，嘉市自身少有空氣污染源，卻因先天地理環境條件及空氣流通特性，有高達9成以上污染來自市境之外。

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為維護市民健康，市府成立「清淨空氣推動委員會」整合資源，推動因地制宜、具人文溫度及淨零碳排共利之16項質化指標及54項行動策略，針對車輛排煙、營建工程、道路揚塵、餐飲油煙、商業行為等多面向污染源管制，並依嘉市空氣污染防制計畫（113-116年）強化粒狀物及臭氧前趨物排放削減。

市府環保局表示，去年為再加強與隔鄰嘉縣合作，建立區域治理合作機制，針對縣市交界畜牧業及工業、高臭氧生成潛勢工廠及橫跨二縣市的嘉義鐵路高架化工程進行聯合稽查管制。

根據環境部空氣品質監測網檢測資料顯示，嘉市去年PM2.5手動監測年均濃度16.4微克/立方米，較前年19.9微克/立方米，減少3.5微克/立方米，改善率17.6％為全國第一，讓市民平均餘命再增加125日，且藍天日比率（AQI≤100）也由2021年79.5％提升至去年89.6％再創歷史新高，空氣品質持續進步。

民眾說，嘉市空污情形易受境內外污染物影響，冬季時若遇寒流低溫，加上天氣放晴天空蔚藍，能見度提高，可從市區遠眺玉山雪景，再現已故知名畫家陳澄波作品「玉山積雪」景色。

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