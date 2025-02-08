寒流一波波司馬庫斯櫻花「賴床」 櫻花季今起跑還不見客

新竹縣司馬庫斯部落櫻花季今天起跑，但是櫻花綻放不到1成。（記者黃美珠攝）

2025/02/08 13:54

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣尖石鄉知名的司馬庫斯櫻花季今天起跑，但因去年12月最後一週起一波又一波的寒流，司庫部落議會總幹事拉互依．倚岕說，迄今櫻花還「賴床」在花苞裡，冷得無法冒出頭見客。目前不怕冷、一枝獨秀在寒風中綻放的櫻花還不到1成，他們本週忙著跟訂房住宿客聯繫，除房價回歸平時假日收費，也接受房客取消訂房或延期入住，整體約有2成客人因此掃興退房。

拉互依說，今年的司庫櫻花季從今天（8日）起到3月9日為止，從今起到2月15日原本訂房達9成，卻因延後開花，他們除了在司馬庫斯臉書粉絲專頁公告花況，提早通知原本計畫單日來回賞花的遊客，也從週一（3日）起逐一打電話給訂房客人，告知前述訊息，所以房價回復平時假日期間的收費外，也接受客人退房或延期入住，結果退宿的有2成，延期入住的則有1成。

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拉互依說，根據過往經驗、相關氣象預報說去年是暖冬致平地櫻花會早開1到2個禮拜，所以去年跟縣府交通旅遊處商討後，把今年的櫻花季訂在今年2月8日到3月9日且實施園區總量和入園的交通管制。

沒想到去年12月最後1週起迄今，一波又一波的強烈大陸冷氣團來訪，期間甚至一度下雪，這使得原本正常生長的櫻花花苞被寒流凍住進入休眠，今天櫻花季開跑了，整個園區櫻花花開狀況連1成都沒有。

部落目前處於靜待花開的狀態，計畫在2月22日重新評估整體花況後，不排除跟縣府研商有無讓花季展延的可能，如果真的延期了，他們也將會再透過縣府、部落臉書粉專對外公告相關事宜。

司馬庫斯部落主要賞櫻地點有3處，首先就是部落入口牌樓處，這裡主要的花種是昭和櫻，目前有35棵大棵和40棵小棵，中間點綴有少部分的霧社山櫻花、跟緋寒櫻。

第2個賞櫻點就在巨木登山口200公尺的地方，這裡算是部落園區內的小櫻花林，一樣是以35棵的粉色昭和櫻為主角，有霧社山櫻、緋寒櫻爭妍，就是腿力較差的來客也能在此輕鬆賞櫻。

再來就是巨木群步道2.3公里處的櫻花林，一大片100棵的昭和櫻，讓人見證什麼叫做「數大便是美」，當中陪襯依舊有霧社山櫻、緋寒櫻之外，河津櫻跟八重櫻在這也得見。

此外，新竹縣的縣花~茶花在司馬庫斯這個高山部落中正在綻放，近期因主秀櫻花遲未登場，終於讓長期被艷壓的茶花，跟始終「被櫻花耽誤」的司庫山景都有了在遊客面前露臉的機會。

去年2月中籠罩在一片櫻花海中的司馬庫斯部落。（資料照，記者黃美珠攝）

2024年2月中籠罩在櫻花花海中的司馬庫斯部落。（資料照，記者黃美珠攝）

新竹縣司馬庫斯部落2025年的櫻花，因寒流一波又一波而「賴床」，整個部落如圖不畏寒風冷雨而綻放的昭和櫻屈指可數。（記者黃美珠攝）

新竹縣司馬庫斯部落2025年的櫻花，因寒流一波又一波而「賴床」，整個部落如圖不畏寒風冷雨而綻放的昭和櫻屈指可數。（記者黃美珠攝）

新竹縣司馬庫斯櫻花季花苞因為寒流不斷而還在休眠，雖有逐漸長大，但到今天仍花開不到1成。（記者黃美珠攝）

司馬庫斯部落賞櫻景點，除了部落入口處、巨木群步道的櫻花園，巨木群步道入口處200公尺左右的小櫻花林，讓腿力較差的來客也能輕鬆賞櫻。（資料照，記者黃美珠攝）

司馬庫斯部落賞櫻景點，除了部落入口處、巨木群步道的櫻花園，巨木群步道入口處200公尺左右的小櫻花林，讓腿力較差的來客也能輕鬆賞櫻。（資料照，記者黃美珠攝）

少了櫻花的司馬庫斯部落，壯麗的山景也很迷人。（記者黃美珠攝）

少了櫻花的司馬庫斯部落，壯麗的山景也很迷人。（記者黃美珠攝）

少了櫻花的「艷壓」，新竹縣縣花~茶花也在司馬庫斯部落中讓人驚艷。（記者黃美珠攝）

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