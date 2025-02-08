助幼兒園教師一臂之力 教育部編製「教學示例」

助幼兒園教師一臂之力，教育部編製「幼兒園通用設計暨差異化與個別化教學示例」，以幼兒園實際操作之課程調整為範例，在教學過程中，引導教師以欣賞的眼光發掘幼兒的優點，營造溫暖信任的正向環境。 （教育部提供）

2025/02/08 13:12

〔記者林曉雲／台北報導〕助幼兒園教師一臂之力，教育部為協助幼兒園落實融合教育，編製「幼兒園通用設計暨差異化與個別化教學示例」，以幼兒園實際操作之課程調整為範例，在教學過程中，引導教師以欣賞的眼光發掘幼兒的優點，以肯定的語句取代否定語句，讓幼兒感受關懷、習得尊重，營造溫暖信任的正向環境。

教育部國教署組長王慧秋說明，委託國立台北教育大學編製「幼兒園通用設計暨差異化與個別化教學示例」，納入正向社會環境、通用設計學習（UDL）及課程調整與嵌入式學習機會（ELOs）等理念，提供教保服務人員課程活動設計之參考，相關教材可於全國教保資訊網（https://www.ece.moe.edu.tw）-學前特教專區-教保服務人員提升專業知能資源區項下查詢。

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以中和國小附幼為例，以英語融入教保活動課程，教師運用照片、圖片及實際物品等多元教材，連結幼兒的生活經驗，引發幼兒參與學習活動的興趣；藉由扮演不同食材角色，學習咖哩飯製作流程，並能以口語、肢體或圖卡等多元表達方式，來回應教師的提問。

此外，崇德國小附幼從社區踏查活動出發，帶領幼兒觀察汐止火車站，進而延伸觀察經驗至學習區持續探索、搜尋火車相關資料，並運用多元素材建構高架火車及軌道，增進幼兒主動參與及自主探索之學習機會。另，樟樹國小附幼透過示範及引導學習區黏土活動，增強幼兒手部肌力及協調度，肯定並鼓勵幼兒表達創作的想法，讓不同能力的幼兒獲得適性學習的機會。

教育部後續規劃編製「幼兒園通用設計學習資源手冊」及「幼兒園差異化與個別化教學資源手冊」，內容將納入日常教保活動課程教學範例，協助教保服務人員依幼兒多元學習需求及個別差異，彈性規劃並適時調整課程活動，於教學現場靈活運用融合教育相關知能，營造正向學習環境。

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