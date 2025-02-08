澎湖榮服處聯手善心人士送毛線帽 溫暖長者的心

澎湖榮民服務處結合民間資源，為澎湖老人之家院民帶來溫暖。（澎湖榮民服務處提供）

2025/02/08 13:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕春節至今寒流不斷發威，今（8）日第三波寒流強勢來襲，澎湖縣榮民服務處結合善心人士季女士等人，手工編織毛線帽數十頂，由榮服處處長余熙明偕同副處長林玉彩及服務同仁，至澎湖老人之家探訪具有榮民、榮眷身份住民，致送溫暖的毛線帽，在寒冬中為資深榮民帶來溫暖。

澎湖榮服處在老人之家訪視關懷行程，全程由主任莊華州陪同，並介紹家區設施，和內住老家榮民和榮眷的特質及接受照顧的狀況。尤其是陳伯伯入住後，主動協助活動及家區環境，已經是老家的得力助手，部隊平日訓練，造就榮民規律生活及主動幫忙的精神。

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由於澎湖縣內沒有榮譽國民之家，衛福部老人之家是唯一的公立安養機構，余熙明在寒流期間帶領服務同仁，探視榮民（眷）住民，轉送長期關懷弱勢的善心人士手工編織的毛線帽，在寒冷的冬天帶來暖意。

余熙明看到榮民（眷）收到毛線帽寒冬更添溫暖，各個笑顏逐開，余熙明表示，未來將繼續結合社會資源關懷榮民（眷），更感謝為善不欲人知的善心人士，同時也感謝莊華州對榮服處的支持與協助。「公私協力」是完善照顧的一種趨勢，澎湖縣榮服處未來將繼續秉持輔導會「榮民榮眷在哪裡，我們的服務就到那裡」的精神，繼續努力。也在元宵節前祝福大家平安如意。

澎湖榮民服務處前往澎湖老人之家，探視慰問榮民及榮眷。（澎湖榮民服務處提供）

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