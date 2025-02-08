中小學科學教育演變 國教院逾50年研究出版新書

台灣有很多科學及科技人才，我國中小學自然教育如何發展成現在內容？國家教育研究院出版「生活探究 素養永續─中小學自然領域課程發展史」新書，國教院長林從一（右二）表示，國教院進行逾半世紀長期追蹤與紀錄，將研究成果展現於該書中。（國教院提供）

2025/02/08 13:23

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣有很多科學及科技人才，我國中小學自然教育如何發展成現在內容？國家教育研究院出版「生活探究 素養永續─中小學自然領域課程發展史」新書，國教院長林從一表示，關於中小學自然課程在不同時期課綱的演進及發展，對於實際教學及評量之影響，國教院進行逾半世紀長期的追蹤與紀錄，將研究成果展現於這本書中。

林從一表示，國教院為教育研究機關，長期以來進行各議題類型之教育研究，中小學自然領域課程深受當代世界局勢、國家與社會發展、學習者需要等因素影響，內涵也隨時代演進，國教院該書撰寫從民國57年至108年，內容涵蓋自然領域教育課程發展理論、中小學教科書課程標準與綱要時期，自然領域課程的歷史脈絡與趨勢等，完整呈現數十年來中小學自然領域課程、教科書、教學及評量發展。

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此外，全書共14章，分上下兩冊，上冊以小學為主，在第3至第5章呈現小學的課程標準及綱要、自然領域教科書，以及小學教學與評量實務的發展情形；下冊則介紹中學，針對生物、物理、化學、地球科學，每個章節皆涵蓋課程、教科書及教學與評量的演變歷程。國教院強調，當世界不斷在轉變時，如何借鏡過去課程改革的經驗，成就每一位學生，該書為科學課程永續發展的一面鏡子。

該書作者群由主編語文教育及編譯研究中心前研究員林慶隆擔任主持人，教科書研究中心副研究員張復萌、課程及教學研究中心副研究員吳文龍等人，他們說明，國內科學教育由早期以系統性知識傳遞為目標，隨著課綱演進，更為關注學生學習動機與發展，引導學生觀察及思考日常生活，把知識學習融入生活應用中，培養科學態度與素養，運用科學方法解決問題。

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