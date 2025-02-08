暢遊粉紅花海！新北三芝推二子坪賞櫻專車即起開放預約

新北市淡水區天元宮的三色櫻花期已全盛開且至尾聲。（記者羅國嘉攝）

2025/02/08 13:03

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三芝區旁的巴拉卡公路沿線櫻花綻放，目前花況已達6成，吸引眾多遊客前來賞櫻拍照。三芝公所表示，為方便民眾前往二子坪欣賞櫻花，今年推出「二子坪賞櫻專車」，此次專車採預約制，每週四前完成預約。另，自26日起提供電話預約，接駁車將依據預約人數安排合適車輛。

三芝區長賴小萍說明，專車即日起至3月31日止，每週六、日每日兩班次，上午9時與下午2時，從三芝公車站（二號倉庫前）發車，途經興華驛站，直達二子坪遊客中心；回程時間則為上午11時與下午4時。此次專車採預約制，可加入「三芝櫻花季LINE官方帳號」（LINE ID：@113miuhl），並於每週四前完成預約，每班次限額15人，額滿為止。

請繼續往下閱讀...

賴小萍指出，三芝市區至二子坪目前無大眾運輸直達路線，繼去年試辦獲廣大好評，今年再推出「賞櫻專車」，提供民眾，尤其長者族群能輕鬆賞櫻。另，自26日起，將於週一至週五上班時間開放電話預約，讓長輩們無須使用手機也能輕鬆預約，與家人一同在228連假共遊賞櫻。

賴小萍表示，除了二子坪沿線櫻花美景，青山路、大湖路及北15線的山櫻花也已進入盛開期。不過仍要注意，由於內柑宅與青山路口通往示範公墓納骨塔的道路正在修復施工中，請民眾注意安全，避免進入施工區域。此外，「三芝櫻花季」也將於3月8日、9日於三生步道舉辦一系列活動。

新北綠美化環境景觀處也說，目前淡水天元宮的三色櫻花期已全盛開且至尾聲，另天元宮天壇一帶的吉野櫻部分，已請櫻花專家前來健檢，若天候狀況許可，預計3月中下旬到清明前後會開花。除自行前往外，民眾也可搭捷運到淡水站，再轉搭乘淡水客運往北新莊方向班車，到天元宮站下車即可抵達。

另外，汐止區康誥坑溪的櫻花步道目前已開8至9成，民眾可搭台鐵到汐科站北站下車步行約500公尺，或搭589、675、678、823、907、951、1031、F901、F915、藍15公車；而石碇區二格步道目前開約近5成；民眾可於捷運新店站（新店路）候車等候綠12公車或自行開車前往。

新北市淡水區天元宮的三色櫻花期已全盛開，觀景處現場規劃民眾可夜櫻拍照。（記者羅國嘉攝）

新北市淡水區天元宮的三色櫻花期已全盛開且至尾聲，不少民眾到場拍照打卡。（記者羅國嘉攝）

新北市淡水區天元宮的三色櫻花期已全盛開且至尾聲。（記者羅國嘉攝）

新北市淡水區的天元宮後山有成片櫻花林，整片花海更襯托出天元宮的氣宇非凡。（記者羅國嘉攝）

新北市石碇區二格步道的櫻花目前開約近5成。（記者羅國嘉攝）

位於新北市北八鄉道（奎柔山路）的三芝田心櫻花悄悄盛開。（記者羅國嘉攝）

新北市三芝區的青山路、大湖路及北15線的山櫻花已進入櫻花盛開期。（記者羅國嘉攝）

新北市三芝區的青山路、大湖路及北15線的山櫻花已進入櫻花盛開期。（記者羅國嘉攝）

新北市三芝區的青山路、大湖路及北15線的山櫻花已進入櫻花盛開期。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法