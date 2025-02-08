推動阿里山世界遺產潛力點10年 竹崎高中青年大使歡慶里程碑

竹崎高中阿里山青年大使社團成立10週年，7、8日舉辦國際青年研討會與國際世界文化遺產推動團隊經驗交流。（竹崎高中提供）

2025/02/08 12:53

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣竹崎高中2015年成立阿里山青年大使社團，與林業及自然保育署等單位合作，透過訪談耆老、社區踏查，系統化地方知識融入學校課程，推動阿里山林業鐵路台灣世界遺產潛力點，再現阿里山林鐵故事，並增進學子與青年對家鄉的認同；今年為社團成立10週年，學校於7、8日舉行2天國際青年研討會慶祝里程碑，與國內外合作夥伴回首過去、展望未來。

「阿里山世界遺產潛力點國際青年研討會」在竹崎高中國際會議廳舉辦，由嘉義縣文化觀光局、阿里山林業鐵路及文化資產管理處、教育部青年發展署雲嘉青年志工中心、澳門青年朋友、Arts-ED等單位共同策劃，除邀請國際知名世界遺產團隊來台交流，與台灣青年分享推動世界遺產的經驗與過程，還邀請在地作家陳竹奇演講、論文發表。

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阿里山青年大使推手之一、台南藝術大學校長邱上嘉出席致詞說，世界文化遺產推動過程無法孤軍奮戰，需要各方團隊夥伴、社區居民及青年共同努力，才能讓這項使命得以順利實現，他強調，文化遺產的保護與傳承是集體行動的結果，每一位成員都是其中不可或缺的一部分。

竹崎高中校長蘇淵源說，阿里山青年大使社團2015年成立，進而成立協會，除每屆高一至高三約20名學子參加社團，畢業校友透過阿里山青年大使協會，一同挖掘社區與阿里山林鐵的故事行銷家鄉產業、保存如鹿滿菸樓等老屋，積極影響社區發展，也將地方知識融入課程，提升學生對在地文化的認識與尊重，並有助留住青年人才、更積極參與社區發展。

竹崎高中教務主任陳琬婷表示，阿里山青年大使社團成立初始，從第一屆20人且不被看好，走到今年已10年、參與學生累計200餘人，不只提供孩子「在地學」實踐與學習機會，更明顯看到孩子對家鄉認同、提升自信心，甚至多年來接待澳門、馬來西亞等青年學子來台交流，期待阿里山林鐵世界遺產潛力點被世界看見，為提升台灣國際地位增添助力。

竹崎高中阿里山青年大使成立10年，舉辦國際青年研討會，持續推動台灣世界遺產潛力點阿里山林鐵。（竹崎高中提供）

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