全台凍番薯！ 颱風論壇曝最冷地：只有5.4度

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天北台灣因雲量偏多關係，全天溫度大多在8至10度間徘徊，非常嚴寒，其中最冷的地方為馬祖南竿與東引，只有5.4度。（資料照）

2025/02/08 13:08

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日寒流壟罩，全台各地持續低溫，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天北台灣因雲量偏多關係，全天溫度大多在8至10度間徘徊，非常嚴寒，其中最冷的地方為馬祖南竿與東引，只有5.4度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，寒流開始籠罩，今天至明天午前是最冷時刻，今天北台灣因雲量偏多關係，全天溫度大多在8至10度間徘徊，非常嚴寒，務必多加保暖；中部及南部夜晚至清晨期間也有7至10度左右低溫。

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粉專指出，這波寒流會持續到週一（10）清晨，上午起減弱溫度逐漸回升，週二（11）白天各地大幅回暖，可回升到22至25度，未來幾天溫度起伏非常大，請大家務必注意身體健康狀況。

粉專列出今日低溫排行：馬祖南竿5.4、馬祖東引5.4、馬祖北竿5.7、馬祖莒光6.3、苗栗三灣7.0、新北石碇7.0、新北石門7.1、新北五股7.2、桃園楊梅7.8、基隆七堵8.0、桃園平鎮8.1、雲林古坑8.1、新竹湖口8.4、宜蘭三星8.4、桃園中壢8.5、桃園大溪8.5、基隆暖暖8.6、新竹關西8.6、桃園市區8.6、台北文山8.6、桃園八德8.6、新北鶯歌8.6、新北土城8.6、台北南港8.6、基隆七堵8.6、新竹關西8.7、桃園八德8.7、桃園蘆竹8.7。

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