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    出巡16天創舉 全台最靈驗月老坐鎮台中燈會助覓良緣

    樂成宮月老星君與和合二仙在台中燈會16天期間連續駐駕「樂 in LOVE」燈區賜福與加持。（民政局提供）

    樂成宮月老星君與和合二仙在台中燈會16天期間連續駐駕「樂 in LOVE」燈區賜福與加持。（民政局提供）

    2025/02/08 12:25

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕元宵節將至，台中燈會將於今晚（8日）在中央公園開幕，市府民政局與網友票選全台最靈驗的月老廟「台中樂成宮」攜手合作，打造「月下有緣」5公尺高的月老主燈，民政局長吳世瑋表示，樂成宮開基月老本尊也會駐駕「樂 in LOVE」燈區賜福，助大家尋覓良緣。

    台中樂成宮董事長何敏誠表示，接獲吳局長邀約後，他立刻向月老星君擲筊請示，並獲月老星君與和合二仙同意，燈會期間神尊將親臨「樂 in LOVE」燈區，為廣大善信賜福與加持，以往月老星君出外賜福與加持通常不超過一日，此次連續16天外出坐鎮可說是首度創舉，機會難得，歡迎民眾一同來體驗不一樣的宗教文化，實現樂成宮月老星君「樂見真愛、成就幸福」的祝福。

    吳世瑋說，台中樂成宮擁有270多年歷史，主祀天上聖母又稱「旱溪媽祖」，香火鼎盛，是當地重要的宗教信仰中心，其月老殿於民國2005年後增設，殿內的月老星君十分靈驗，參拜人潮總是絡繹不絕，眾多靈驗事蹟，不僅在社群媒體中廣為流傳，更被網友票選全台最靈驗的月老廟。

    此次鎮殿開基月老神將一連16天駐駕「樂 in LOVE」燈區為民眾賜福，豐富台中燈會可看性，更是樂成宮月老殿設立後的首度創舉，感謝樂成宮董事長何敏誠鼎力支持，與民政局攜手打造全台最浪漫燈區。

    活動當日何敏誠親自恭請月老星君與和合二仙前往燈區，還有執事人員扮演月老星君與大家互動。「樂 in LOVE」燈區除樂成宮月老坐鎮加持及29區浪漫燈組外，燈會期間每週六日、元宵節及情人節現場也規劃一系列精彩表演，包括啦啦隊、特技、管樂及舞蹈演出，還有各行政區輪番上陣展演，2月14日情人節當日還有知名YouTuber團隊「一起上學吧」為單身男女進行隨機配對活動，讓你尋覓有緣人。

    民政局補充，為讓民眾先睹為快，此次特別邀請甜美網紅「貓貓」及知名YouTuber團隊「一起上學吧」帶領民眾搶先體驗、漫遊「樂 in LOVE」燈區，相關影片日前已在民政局臉書粉絲專頁推出，不到2天的時間紛紛獲得逾5萬的觀看次數。

    網友票選全台最靈驗的月老廟「台中樂成宮」月老星君。（民政局提供）

    網友票選全台最靈驗的月老廟「台中樂成宮」月老星君。（民政局提供）

    網紅「貓貓」拍攝影片帶領民眾搶先體驗、漫遊「樂 in LOVE」燈區。（民政局提供）

    網紅「貓貓」拍攝影片帶領民眾搶先體驗、漫遊「樂 in LOVE」燈區。（民政局提供）

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