最強寒流來襲 新北低溫關懷獨老及送暖街友

新北市社會局持續啟動低溫關懷，公所每日上街關懷訪視、提供禦寒物資，並勸導安置。（記者翁聿煌攝）

2025/02/08 11:48

〔記者翁聿煌／新北報導〕今冬最強寒流報到，新北市社會局接連啟動最暖低溫關懷，自1月24日低溫特報陸續發布至今，包括年節9天及假日，由新北各區公所、社會局、街友外展服務中心及各區夜訪志工隊，進行街友低溫關懷，並向獨居老人進行電話問安、送餐及關懷訪視。

社會局長李美珍表示，寒流一波波來襲，為維護街友人身安全與健康，新北市年節9天，在板橋區街友外展服務中心持續開設熱食站不打烊，假期中也持續透過區公所每日上街關懷訪視、提供禦寒物資，並勸導安置，自1月24日至2月7日期間，共關懷街友達224人次、發放暖暖包及衣物等禦寒物資共1515件，協助11人安置，2人送醫。

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李美珍表示，今天仍在低溫期間，各項服務措施持續進行中，市府有街友中途之家，都備有床位和禦寒物資，希望街友可以接受安置，或入住與市府簽約的旅社，度過寒冬。

此外針對獨居長輩，新北市府動員各區公所、志工團隊、里長等，主動以電話慰問或前往關懷，發放安心包物資、提供各項禦寒保健資訊、關心長者健康狀況，自1月24日至2月7日關懷人次達2萬8832人次，社會局提醒市民，上下班及外出時要多注意保暖，長輩及街友的安全更要留意，在使用保暖設備或熱水器時，要注意線路安全和通風，如有狀況，可透過緊急救援系統呼叫保全或119。

新北各區公所、社會局、街友外展服務中心及各區夜訪志工隊，持續進行街友低溫關懷。（記者翁聿煌攝）

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