陽明山花開正豔 天氣冷颼颼遊客冷清

天氣冷颼颼，陽明山賞花遊客銳減。（台北市公園處提供）

2025/02/08 11:51

〔記者何玉華／台北報導〕陽明山櫻花正盛開，遇上今年最強寒流，雖有賞花追雪民眾上山，但明顯可見賞花遊客銳減，僅剩1成不到；台北市公園路燈工程管理處指出，預估2月底是公園內昭和櫻與吉野櫻最佳賞花期，今年與旅遊平台合作策劃「花季專屬遊程」，讓民眾輕鬆賞花，但本週遇上寒流，提醒有意上山賞花或追雪的民眾注意保暖，也要留意交通管制。

陽明山花季自1月24日開幕以來，吸引許多賞花民眾，今（8）日寒流來襲，不少民眾興致盎然想追雪；陽明山上氣溫也接近攝氏0度，花卉試驗中心員工發現，花況良好，但因氣溫低，遊客銳減，僅剩1成不到，從裝扮上可看出仍有一些熱情追雪的遊客。

請繼續往下閱讀...

公園處指出，公園內櫻花分山櫻花、八重櫻、昭和櫻及吉野櫻4大類，山櫻花、八重櫻都已盛開，2月開始，火紅的山櫻與八重櫻將逐漸為淡粉紅的昭和櫻及吉野櫻所替代，2月底預估是昭和櫻與吉野櫻的最佳賞花期。而金毛、平戶及第二停車場的守城滿山紅、西施、爬地等等杜鵑也含苞待放中。

公園處提醒，寒流來襲，民眾上山要注意保暖，建議搭乘大眾運輸工具，可在捷運劍潭站轉乘 260、303、紅5公車直達陽明山花鐘廣場；交通局也提醒，將依中央氣象署宣布下雪時同時啟動管制機制，彈性實施分階段交通管制，民眾由仰德大道進入陽明山區，需憑「仰德大道通行證」通行，其餘未持證的民眾則需由其他路徑通行，所有車輛（含機車）自管制點至賞雪點一律加掛雪鏈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法