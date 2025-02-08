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    台南永康西勢擔水餅 農曆正月廿日分享新生兒喜悅

    台南市永康區公所結合農會及西勢國小，舉辦擔餅節文化導覽活動，帶民眾認識在地擔餅文化。（記者劉婉君攝）

    台南市永康區公所結合農會及西勢國小，舉辦擔餅節文化導覽活動，帶民眾認識在地擔餅文化。（記者劉婉君攝）

    2025/02/08 11:49

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區西勢廣興宮擔水餅習俗，已傳承百年歷史，過去1年家有新生兒的家庭，將於農曆正月廿日（國曆2月17日）分享喜悅，永康區公所今（8）日結合農會及西勢國小，先舉辦擔餅節文化導覽活動。

    「擔水餅-永康情」文化導覽活動由西勢國小結合擔餅文化的創意舞蹈表演揭開序幕、並介紹校內結合在地文化的6塊地磚及答嘴鼓、直笛隊吹奏、彩繪餅模手作活動等。

    永康區農會四健會結合擔餅節，進行關於文化傳統的有獎問答。每年畢業季前夕，也會帶領西勢國小應屆畢業生體驗製作水果餅，並贈與老師，以表感謝之意。

    永康區長李皇興表示，公所製作繡有「好」字的口水巾等禮物，將於17日送給參與擔水餅活動的新生兒，象徵新生命誕生美好之意，祝福新生兒平平安安長大。

    台南市永康區公所結合農會及西勢國小，舉辦擔餅節文化導覽活動，帶民眾認識在地擔餅文化。（記者劉婉君攝）

    台南市永康區公所結合農會及西勢國小，舉辦擔餅節文化導覽活動，帶民眾認識在地擔餅文化。（記者劉婉君攝）

    永康區長李皇興表示，將贈送「好」字口水巾等禮物，給17日參加擔水餅的新生兒。（記者劉婉君攝）

    永康區長李皇興表示，將贈送「好」字口水巾等禮物，給17日參加擔水餅的新生兒。（記者劉婉君攝）

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