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    高麗菜1箱20公斤150元 與去年最高價3000多元差20倍

    菜價跌，西螺果菜市場高麗菜拍賣一件20公斤150元至200元，均價每公斤7.5元。（記者黃淑莉攝）

    菜價跌，西螺果菜市場高麗菜拍賣一件20公斤150元至200元，均價每公斤7.5元。（記者黃淑莉攝）

    2025/02/08 11:37

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕春節後到貨量充足，菜價下跌，西螺果菜市場本週拍賣均價每公斤跌破20元，昨（7）日均價為19元，其中「菜王」高麗菜均價7.5元，一件（20公斤）150元，相較去年最高價3000多元差了20倍。西螺果菜市場董事長蔡德福說，現在菜便宜又好吃，尤其高麗菜因天冷又甜又脆，現在吃正對時。

    菜價跌，加上要趕一期稻作插秧，雲林有農民自售高麗菜一箱20公斤150元，也有種芥菜的農民開放給民眾免費採摘。

    蔡德福表示，西螺果菜市場除夕前幾天交易量每天約在1100公噸到1500公噸左右，均價每公斤約22至24元左右，1月28日除夕休到2月1日，2日上班因部分販運商和承銷商未開工，加上春節後消費需求量少，交易量僅660公噸，均價23元。

    3日後各公司行號恢復上班，各類蔬菜到貨量充足，截至昨天每日交易量約900公噸，菜價連續多日下跌，昨天為19元，短期葉菜類均價約11元，另高麗菜、包心白、蘿蔔均價都跌破10元，分別為7.5、6.2及8.4元，其中高麗菜昨天拍賣20公斤一件150元至200元。

    蔡德福指出，現採收的高麗菜很多是農民在二期稻作收成後種植的裡作，春節前因要插秧多數已採收，之後量會減少，另因冷氣團接續報到，產區氣溫偏低，葉菜類生長受阻，貨量也會縮減，菜價應不會再跌。

    菜價跌，農民趕一期稻作插秧，開放整片芥菜田讓民眾免費採摘。（記者黃淑莉攝）

    菜價跌，農民趕一期稻作插秧，開放整片芥菜田讓民眾免費採摘。（記者黃淑莉攝）

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