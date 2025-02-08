日本流感疫情下降中 林氏璧：平均人數比上週減半

女星大S徐熙媛在遊日本期間因感染流感併發肺炎過世，許多要前往日本旅遊的遊客紛紛關注日本流感的疫情狀況。示意圖。（路透）

2025/02/08 11:40

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕女星大S徐熙媛在遊日本期間因流感併發肺炎過世，許多要前往日本旅遊的遊客紛紛關注日本流感的疫情狀況。對此前台大感染科醫師林氏璧秀出數據，表示日本流感的感染人數比上一週的平均人數幾乎減半，明顯從去年底最高峰掉下來了。

林氏璧在臉書PO文表示，根據日本國立感染症研究所的資料，1月27日到2月4日這一週全日本約5000間醫療機構通報的流感患者，平均每間是5.87人，比上一週的11.06幾乎減半，繼續下降。明顯從去年底最高峰的64.39人掉下來了，以此推估全日本這週新增約19萬4千人因流感就醫，最高峰時曾一週258萬人。2024年9月2日到現在，這個流感季估計日本因流感累計就醫總數達到971.7萬人。

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林氏璧指出，.有47個都道府縣病例相比於前週是減少的，很廣泛性的下降。當然還是有些區域流行狀況較高，目前最高的前幾名：山形縣（16.02）、新潟縣（14.94）、沖縄縣（13.32）、岩手縣（11.35）、宮城縣（9.44）、石川縣（9.27）、群馬縣（8.95）、青森縣（8.64）、富山縣（8.60）、長野縣（8.35），東京降到3.79人，大阪則是3.34人，早已經小於10這個注意報的標準。

林氏璧續指，感染症研究所的圖點進去還可以看每個都道府縣的細分區，細看哪些保健所區域是比較流行的。目前全日本超過警報標準的還有61個保健所，分布在27個都道府縣。而東京和大阪境內沒有任何一區超過注意報的標準，因此在大圖上是全白的。北海道則是在富良野、帶廣、釧路、中標津這幾個地方流行，但其他地方是白的，約500間醫療機構通報的流感住院人數，本週是665人，比前週的1308人幾乎減半，從最高峰的5304人大幅下降。分布在各年齡層，但60歲以上佔了大宗，總計435人，占比約七成。

林氏璧分析，最近5週間（2025年第1週～第5週）流感分型：A型流感H1N1占了87%，H3亞型佔了10%，B型佔了4%。有日本專家根據往年經驗表示，要小心B型流感接下來可能再流行一波。雖然另外兩種比例似乎有增加，但那主要是因為H1N1大幅減少，還需要繼續觀察，台灣的話，因為碰到過年多數門診休診數字可能有低估，下週二應該會有比較確定的趨勢可以和大家分享。

疾管署4日表示，本（2025）年第4週（1月19日至1月25日）及第5週（1月26日至2月1日，春節期間）類流感門急診就診分別約16萬2千餘人次及9萬1千餘人次，其中第4週就診人次為近十個流感季最高。第5週因逢春節連假，多數門診休診，門急診就診人次為9萬1436人次，預期連假結束後就診人次將回升1至2週再逐漸下降。

林氏璧直言，台灣在本流感季自2024年10月1日起截至2025年2月3日累計重症667例，年齡層以65歲以上長者為多（占57%），死亡病例累計132例（127例），確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗，順帶一提自2024年年9月1日起截至2025年2月3日，新冠併發重症累計467例，其中102例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中自2024年10月1日起通報之確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達97%以上。新聞只是沒有報，但新冠病毒並沒有離開我們，「他一直都在」。

前台大感染科醫師林氏璧秀出數據，表示日本流感的感染人數比上一週的平均人數幾乎減半，明顯從去年底最高峰的64.39人掉下來了。（圖擷取自 臉書）

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