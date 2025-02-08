圖輯》補班日衝陽明山追雪！二子坪遊客中心2度未降雪 遊客冷水坑泡湯取暖

大屯山助航站有零星的登山客前來登山運動。（記者劉信德攝）

2025/02/08 11:41

〔記者劉信德／台北報導〕強烈冷氣團報到，氣象署凌晨發布低溫特報，今天（8日）至下週一（10日）清晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷。北台灣1000公尺以上到2000公尺高山有望下雪，陽明山有機會下冰霰及降雪。

在二子坪遊客中心的停車場，清晨就聚集不少電視台媒體記者及轉播車，準備捕捉下雪的第一手畫面。

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不少部份民眾穿著厚重衣物專程上山等雪，還有一位民眾騎著電輔自行車登上大屯山，讓登山、追雪的遊客紛紛豎起大拇指為騎士加油打氣。

大屯山助航站也有零星的登山客前來登山運動，一位從關渡來的洪先生表示，平常都會來大屯山運動，因為知道今天有下雪的機率，就特別帶著柴犬一起來碰碰運氣追雪。

設在二子坪遊客服務站外面的溫度計一度測得2.0度的低溫，根據長期在這邊服務的義交表示，要到0度才有機會下雪，現在都在2度，還沒有看到1度，不太有機會下雪；冷水坑服務站也為了上山追雪的民眾，增加兩倍的備貨量，因應民眾熱食的需求。

冷水坑公共溫泉浴室以及溫泉泡腳池，一早9點不到就有許多遊客穿著厚重外套，除下鞋襪將腳泡在溫暖的溫泉裡，搭配著搓手、原地慢跑，在寒風中保持身體溫暖。

氣象署提醒加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。

一位從關渡來的洪先生帶著柴犬一起來碰碰運氣追雪。（記者劉信德攝）

關渡來的洪先生帶著柴犬碰運氣追雪。（記者劉信德攝）

設在二子坪遊客服務站外面的溫度計一度測得2.0度的低溫。（記者劉信德攝）

冷水坑公共溫泉浴室以及溫泉泡腳池，一早9點不到就有許多遊客穿著厚重外套，除下鞋襪將腳泡在溫暖的溫泉裡，搭配著搓手、原地慢跑，在寒風中保持身體溫暖。（記者劉信德攝）

冷水坑公共溫泉浴室以及溫泉泡腳池，一早九點不到就有許多遊客穿著厚重外套，除下鞋襪將腳泡在溫暖的溫泉裡，搭配著搓手、原地慢跑，在寒風中保持身體溫暖。（記者劉信德攝）

冷水坑公共溫泉浴室以及溫泉泡腳池，一早九點不到就有許多遊客穿著厚重外套，除下鞋襪將腳泡在溫暖的溫泉裡。（記者劉信德攝）

冷水坑公共溫泉浴室以及溫泉泡腳池，一早九點不到就有許多遊客前往取暖。（記者劉信德攝）

民眾穿著厚重外套、戴著毛線帽前來冷水坑公共溫泉泡湯。（記者劉信德攝）

一位民眾騎著電輔自行車登上大屯山。（記者劉信德攝）

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