三民高中攜手威力大岡文化藝術基金會關懷偏鄉孩童，點亮學習希望之光。（記者翁聿煌攝）

2025/02/08 10:54

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立三民高中為推動偏鄉科技及藝術教育，提供學童多元適性探索體驗課程，與威力大岡文化藝術基金會攜手合作，推動關懷偏鄉孩童計畫，致力於縮短城鄉資源差距，幫孩子們創造更多學習機會與成長美好的經驗。

三民高中校長彭盛佐表示，校方去年在威力大岡文化藝術基金會的支持下，設立「施芳婷獎助學金」，獎勵學業表現優異及家境清寒的學生，並鼓勵特優團體追求卓越，今年再度頒發74項次，金額共24萬3千元，為學子提供堅實學習後盾，基金會更贊助三民高中FRC機器人團隊，今年繼續前進美國大賽，鼓勵學子勇敢追夢。

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彭盛佐表示，三民高中師生樂於分享學習資源與經驗，與基金會更共同參與偏鄉教育關懷計畫，在寒假尾聲舉辦科技與藝術教育服務營隊，邀請新北市雙溪及上林國小學童參與，提供偏鄉學童接觸科技及人文藝術教育機會，帶領學童探索機器人技術與創客教育，孩子們不僅親手操作機器人，更在互動中激發出對未來科技世界的應用想像。

高中生與小學生還參觀「筆墨無境—施春茂當代書藝法國展」，透過近距離欣賞當代書法藝術作品，啟發孩子們從新對文字的想像，打開藝術創作的視野，活動尾聲更帶領學童登上台北101，感受世界著名建築台灣之光。

雙溪國小校長葉永菁說，學校因位於偏鄉，平日沒有機會參與相關課程與活動，感謝三民高中以及基金會帶來的機器人課程，參訪書藝展及登上101大樓，五年級學童謝文俐說，參觀書法展，看到書法家用不同字型、不同顏色寫書法，就像一幅畫，真的很漂亮，作品「瘋狗浪」，真的很像站在海邊看到大浪打上岸的感覺。

北市立三民高中師生帶領學童探索機器人技術與創客教育，孩子們不僅親手操作機器人。（記者翁聿煌攝）

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