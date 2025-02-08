新北大都會公園「樂活農園」抽籤結果出爐 城市農夫online

新北市大都會公園「樂活農園」有390格耕位，平常也是師生的戶外教學空間。（新北市高灘處提供）

2025/02/08 10:45

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市大都會公園「樂活農園」有390格耕位，今年有2千多個市民搶當素人農夫，成為新北市民最嚮往的都市農耕空間，新北市高灘地工程管理處為讓更多市民都有體驗城市農夫機會，每2年重新開放登記抽籤一次，114年度耕位線上抽籤作業已經在6日辦理完成，已公告在樂活農園專網上供市民查詢。

高灘處處長黃裕斌表示，樂活農園114年首度採線上報名及抽籤，今年9天開放申請期間累計有2523人登記，6日上午於高灘處公開抽籤並錄影，秉持公平、公正、公開的原則，並在市民的見證下，抽出390人、備取50人，中籤名單已在樂活農園專網公告，請抽中耕位民眾於2月14日前（以郵戳為憑）將身份證正、反面及戶口名簿或戶籍謄本影本親送或郵寄到高灘處，如有市民逾期未繳交資料則視同放棄，放棄的耕位將依備取順序遞補。

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黃裕斌說明，樂活農園位於五股區疏洪十路旁，已開放市民耕作6年，提供方便的取水渠道、農耕收納空間、帳篷休息區，並設有保全定期巡邏，讓喜歡農作及運動的市民，在兼顧防洪安全考量下，有機會在都市裡體驗耕種的樂趣，及辛苦耕種後收成的成就感，甚至能認識許多同好農友，是不可多得的耕種好地方。

然因地處二重疏洪道內，屬於行水區且受水利法限制，種植作物種類（例如禁止種植果樹及高莖類作物）、種植高度及棚架高度（不得超過100公分）皆有規定，亦請市民朋友遵循「樂活農園管理規則」及「114年樂活農園耕種使用契約書」規定，共同維護農園環境。

高灘處表示，抽籤結果公布於高灘處官網或樂活農園網查詢。

新北市大都會公園「樂活農園」有390格耕位，今年有2千多個市民搶當素人農夫。（新北市高灘處提供）

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