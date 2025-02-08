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    全台急凍下探5度 專家曝回暖時間

    氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，下週一起，寒流減弱，各地氣溫逐步回升。（資料照）

    氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，下週一起，寒流減弱，各地氣溫逐步回升。（資料照）

    2025/02/08 10:20

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今天受寒流影響，各地天氣持續寒冷，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，下週一起，寒流減弱，各地氣溫逐步回升，天氣趨於穩定，以晴到多雲為主，降雨機率下降，這波穩定天氣可望持續至下週二，下週三天氣將再度變化，受南方雲系及北方鋒面靠近影響，全台雲量增多，降雨機率提升。

    氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，今天受寒流影響，天氣持續寒冷，晨間平地出現7-11度低溫，各地雲量較多，整體天氣陰沉。不過，降雨主要影響北部及東部迎風面，且隨時間推移，環境水氣減少，降雨情況已有減緩趨勢。預測本波寒流影響至下週一清晨，各地將持續較寒冷，並隨乾空氣移入，北部及東部雖然雲量較多，但大致也無明顯降雨影響，而中南部則會轉晴時多雲天氣。預測北部及東部高溫僅有11-15度，中南部14-18度，而各地低溫普遍可降至8-11度外，且受輻射冷卻影響，中北部沿海空曠區及近山平地也可能出現5-7度極端低溫。

    粉專指出，下週一起，寒流減弱，各地氣溫逐步回升，天氣趨於穩定，以晴到多雲為主，降雨機率下降，這波穩定天氣可望持續至下週二，預測北部及東部高溫有18-22度，低溫約13-15度；中南部高溫20-24度，低溫約14-16度，雖然白天氣溫回升，但日夜溫差加大，早出晚歸請注意保暖。

    粉專續指，下週三天氣將再度變化，受南方雲系及北方鋒面靠近影響，全台雲量增多，降雨機率提升。下週四、五東北季風增強，環境水氣偏多，氣溫略微下滑，北部及東部維持陰雨天氣，中南部山區也可能出現短暫降雨。初步預測，下週冷空氣較弱，但水氣較多，降雨機率較高。

    粉專直言，最後提醒大家，今日至下週一清晨天氣寒冷，請注意防寒，特別是長輩、幼童及心血管疾病患者，外出時建議多加衣物，避免寒冷天氣對健康造成影響。

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