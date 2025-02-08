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    會勘台鐵高雄車站停車場動線 民代彙整7問題促改善

    台鐵高雄車站停車場農曆年前啟用。（張博洋提供）

    台鐵高雄車站停車場農曆年前啟用。（張博洋提供）

    2025/02/08 09:13

    〔記者王榮祥／高雄報導〕立委李昆澤偕同高市議員張博洋、鄭孟洳，邀鐵道局官員會勘台鐵高雄車站停車場動線，彙整出7個問題建議改善，鐵道局與停車場業者允諾逐一處理。

    張博洋說明，這次會勘主要針對兩個動向面向進行檢視，人行動線問題包括從台鐵檢票口出站後缺乏清晰的停車場指引標示，現有指示牌位置不夠明顯，容易造成使用者迷途，從停車位到車站大廳的路徑指引不足，影響轉乘便利性，汽車與機車停車場的柵欄分隔設計造成動線混亂。

    車行動線問題包括車道斜坡不容易察覺左右來車，行車路線及部分停車格配置產生視覺死角，增加意外風險，車輛駛入停車場後，看不到「車站大廳」明顯指標，無法直觀找到靠近目的地之位置。

    張博洋指出，經過與相關單位現場會勘討論後，鐵道局及業者承諾將會針對這些問題改善解決，包括強化指標系統、增設指示牌與改善指示牌位置、檢討行人步行與行車動線、消除行車視覺死角等；後續他會與李昆澤委員、鄭孟洳議員，持續追蹤改善進度，確保每一項改善措施都能確實執行到位。

    張博洋強調，會勘目標是讓高雄車站地下停車場不只是一個停車空間，更要成為一個安全、便利、貼心的公共服務設施，期待在各單位協力合作下，能儘快完成相關改善工程，提供市民更優質的停車與轉乘體驗。

    台鐵高雄車站停車場農曆年前啟用。（張博洋提供）

    台鐵高雄車站停車場農曆年前啟用。（張博洋提供）

    立委李昆澤（左二）偕同高市議員張博洋、鄭孟洳，邀鐵道局官員會勘高雄車站停車場。（張博洋提供）

    立委李昆澤（左二）偕同高市議員張博洋、鄭孟洳，邀鐵道局官員會勘高雄車站停車場。（張博洋提供）

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