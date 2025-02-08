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    竹山克明宮遊學太子爺駐駕 2度婉謝信眾金項鍊「加身」

    竹山克明宮遊學太子爺駐駕過年，期間有信眾（右二）2度要送11兩黃金項鍊，惟信眾家中還有子女在就學，因此不宜捐款，最後廟方婉謝信徒「金鍊加身」心意。（民眾提供）

    竹山克明宮遊學太子爺駐駕過年，期間有信眾（右二）2度要送11兩黃金項鍊，惟信眾家中還有子女在就學，因此不宜捐款，最後廟方婉謝信徒「金鍊加身」心意。（民眾提供）

    2025/02/08 09:11

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山克明宮今年春節邀請「遊學太子爺」駐駕，吸引信眾致贈紅包還願，甚至有信眾2度要送11兩黃金項鍊給神尊；主祀太子爺的民俗專家廖大乙說，該信眾家中還有子女在就學，因此不宜捐款，經擲筊請示神尊後，已婉謝信徒「金鍊加身」心意。

    克明宮主委楊非武表示，7年前竹山鎮舉辦百年大建醮，該廟負責全鎮150間百姓公廟的招魂工作，且須神明全程陪同，但當時擲筊請示全鎮9大宮廟皆無果，最後在走遍全台廟宇的遊學太子爺協助下，才完成建醮重任，該廟今年便邀請太子爺駐駕過年。

    廖大乙表示，遊學太子爺沒有固定宮廟，也不對外募款，他帶著太子爺神尊駐駕遊歷各廟，就是要傳達「信仰是習性、談錢非宗教」理念，希望民眾信仰宗教是心誠則靈，並要奉公守法、堅守崗位，福由德生，好運才會降臨。

    此次駐駕就有信眾2度要送黃金項鍊給神尊，但因該名信眾家中還有年幼子女正在求學，因此不宜捐款，由於太子爺是不募款的，民眾表達謝意應先顧好自己與家庭，切勿捨本逐末，由於春節期間也有還願信眾致贈紅包給神尊，開工後便開放免費擲筊博紅包，讓民眾可用來招財祈福、消災解厄，為新年帶來好運。

    竹山克明宮遊學太子爺駐駕過年，神尊上繫有還願紅包，供信眾免費擲筊求回招財祈福。（記者劉濱銓攝）

    竹山克明宮遊學太子爺駐駕過年，神尊上繫有還願紅包，供信眾免費擲筊求回招財祈福。（記者劉濱銓攝）

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