02/08 各報重點新聞一覽

總統賴清德將於10召集五院院長會商國政，這是賴總統首度發動院際會商。（總統府提供）

2025/02/08 07:01

自由時報

朝野關係緊張 僵局難解 賴總統週一邀五院院長會商

朝野緊張關係升溫，總統賴清德將於十日召集五院院長會商國政。總統府指出，總統盼以人民福祉為優先，建構五院溝通橋梁，凝聚朝野共識，讓國政順利推動，國家持續前進。黨政人士說明，這是賴總統首度發動院際會商，即憲法賦予所謂「院際調解權」。

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支持美台復交 24美眾議員 促廢一中政策

廿四名美國共和黨籍聯邦眾議員六日提出共同決議案，呼籲美國總統川普廢除「過時、適得其反且不誠實」的「一個中國政策」（One China Policy），恢復與台灣的外交關係，支持台灣加入國際組織，並與台灣談判雙邊自由貿易協定。

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連環殺人 高雄分屍案3婦恐遇害 張嫌住處血跡 發現3組女性DNA

高雄市驚傳連續殺人案，警方查出七十三歲冷血殺人魔張介宗涉殺三名婦人，在其住處採得三組女性DNA，分別是自己的七十五歲嫂嫂黃婦、住左營的七十五歲張婦及住楠梓的七十一歲林婦，三女疑均被張分屍後，扔進前鎮河，迄昨已從河中撈獲最後遇害的林婦左腳踝等數個屍塊，持續尋找其他死者遺體。

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聯合報

賴總統邀5院長會商國政 下周一院際協調

為因應國內外政經局勢嚴峻挑戰，賴清德總統下周一將啟動「院際協調」，召集五院院長會商國政。立法院長韓國瑜將出席，但立法院強調，解決當前困局，宜回歸憲法體制，各本所司行使職，立院屬合議制機關，「院長本於職責，將帶回會商的建議，並邀集朝野各黨團共商協調」。

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高雄爆連續殺人分屍案 至少3婦遭毒手

高雄發生治安史上少見的連續殺人分屍案，張姓老翁涉嫌殺害七十一歲趙林（冠夫姓）姓老婦分屍，檢警過濾失蹤人口、並採擷他住處血跡及生物跡證，比對出張翁的大嫂及另一名張姓婦人都慘遭毒手，至少三人遇害。警方昨也在運河陸續撈到手掌等屍塊，張翁始終否認涉案，檢方依殺人等罪嫌聲押，法院昨裁准羈押禁見，案由檢警擴大偵辦。

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中國時報

化解對立 賴10日召集院際協調

為化解政治僵局，賴清德總統7日宣布動用《憲法》賦予的院際協調權，10日將邀集五院院長會商，藍營批賴若真心想凝聚朝野共識，應找各黨主席和談，只約五院院長喝茶，徒具形式，不僅討論主題不明，且除了立法院長韓國瑜外，其他四院都是綠營的人，根本是擺「鴻門宴」；不過，韓昨已表態「有責任代表人民反映民情」，將出席會商。

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川石會深化合作 關注台海和平

日本首相石破茂訪問華府，於美東時間7日上午11時35分（台灣時間8日凌晨0時35分），與美國總統川普在白宮舉行首次高峰會談。石破除了聚焦與川普構築信任關係外，也盼著眼於大陸的海洋活動與「台灣有事」，確認強化美日同盟與經濟合作。但日方同時擔憂，川普可能會提出增加防衛費和加徵關稅的議題，向石破施壓。

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24名美國聯邦眾議員6日提出共同決議案，呼籲美國總統川普廢除一中政策，恢復與台灣的外交關係。圖為率領提案的賓州眾議員裴利。（美聯社檔案照）

高雄市驚傳連續殺人案，警方查出73歲冷血殺人魔張介宗涉殺3名婦人。（記者黃良傑攝）

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