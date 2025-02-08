「城市聚光燈」點亮桃園 師生引原民文化打造《祈豐年》

元智大學藝術與設計學系老師黃琬雯帶領學生，共同創作《祈豐年》。（記者黃政嘉攝）

2025/02/08 07:06

〔記者黃政嘉／桃園報導〕「2025台灣燈會在桃園」雙展區之一「光的遊戲場」開始試營運， 5大燈區之一的「城市聚光燈」，由元智大學教師群邱杰森與莫珊嵐領銜策展，藝術與設計學系助理教授黃琬雯也是本次參展藝術家，她與藝設系學生、港生以及阿美族學生合作，在作品《祈豐年》中的圖騰與竹構設計中，共同激發對原民精神和南島文化的傳承和創新。

黃琬雯表示，《祈豐年》的概念來自阿美族太巴塱穀倉X型的屋頂與斜撐，轉化為兩組不同斜率的竹構單元，如隧道般的空間，以海洋和竹燈模式交替演出，引導人流進入展區，X型屋頂如祈福禱告交叉的手，象徵對過去1年的「感謝」與未來豐盛的「期待」，兩側是豐年祭手牽手踏歌祈福的意象。走進「祈豐年」，感受如魚群漸進式的光帶，以雙手領受竹燈中的祝福。

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阿美族背景的資傳系學生徐翊媗提到，在圖騰設計中，以台灣原住民族的文化故事為核心，靈感來自各族群象徵性的圖騰與歷史，透過幾何紋飾與象徵性圖案，呈現各族群獨特的精神與文化內涵。這些圖騰不僅是視覺表現，更能成為這片土地所承載的歷史與精神，感受原住民族文化的深度與族群認同的力量。

藝設系學生黃裕勝、賴界華與劉名軒說，他們製作模型，想像其成為真實尺度的樣子，在設計階段了解構造與結構的關係，並嘗試許多不同媒材結合的可能性，大家各司其職的分工，也透過製作模型整合其他成員的結構、圖騰和布幔設計，學生時期很難有機會做這麼大量體的作品，透過這次燈會的參與，讓1：20的模型放大成1：1的實體作品，經驗難得。

來自香港的程家倩同學指出，在台灣念書已近8年，透過這次燈會的參與，了解台灣原民文化的多樣性與豐年祭傳統，他以多樣色彩和排列組合，來回應《祈豐年》文化承續和再造的精神，點亮屬於每個人的心靈燈火。

黃琬雯表示，《祈豐年》的概念來自阿美族太巴塱穀倉X型的屋頂與斜撐，轉化不同斜率的竹構單元，如隧道般空間，引導人流進展區。（元智大學提供）

元智大學藝術與設計學系老師黃琬雯（右二）帶領學生，共同創作《祈豐年》。（元智大學提供）

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