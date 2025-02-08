注意！龍潭2/8、9「迎古董接財神」 周邊道路交管

「2025龍潭迎古董接財神」系列活動明、後天登場，周邊道路將執行交通管制。（龍潭警分局提供）

2025/02/08 00:06

〔記者黃政嘉／桃園報導〕「2025龍潭迎古董接財神」活動明、後天登場，迎古董踩街8日下午1點邀集30組團隊，從龍潭運動公園創意踩街至龍元宮，9日迎財神、鑽轎底、領母金，2天活動周邊道路將執行交通管制。

龍潭警分局針對活動會場及周遭道路加強交通管制，2月8日中午12點至晚上8點，包括公園路（北龍路至五福街口）、健行路（大昌路至公園路口）、五福街（大昌路至中正路口）、北龍路（中正路至神龍路口）、聖亭路（中豐路至神龍路口）、龍元路（東龍路至神龍路口）、東龍路（龍青路至北龍路口）、龍華路（北龍路至龍青路口），以及踩街隊伍穿越五福街至北龍路口時的中正路，實施道路雙向管制。

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2月9日下午4點至晚上12點，包括東龍路（北龍路至龍青路口）、龍青路（全線管制）、北龍路（中正路至神龍路口）、聖亭路（中豐路至神龍路口）、龍元路（東龍路至神龍路口），實施道路雙向管制，而往平鎮分向的龍青路至北龍路口段的中正路，同樣時段實施單向調撥通車。

龍潭警分局長鄭文銘呼籲，儘量搭乘大眾交通工具前往活動會場，自行前往民眾勿任意違規停車妨礙交通，欲行經該活動會場周遭請避開管制時段，提前改道。

「2025龍潭迎古董接財神」系列活動，由桃園市龍潭區公所、客家事務局、龍潭龍元宮合辦。

迎古董踩街明午1點邀集包含客家局及區公所等30組團隊，從龍潭運動公園創意踩街至龍元宮，全長約1.7公里，並於廟埕定點表演，禾一文化傳承舞團及聖義龍獅團將有精彩演出，龍潭區公所人文課長表示，「古董」發音為客家話「好笑」之意，過往客家人在農忙之餘進行娛樂，後來衍伸成踩街，藉踩街來象徵承襲、再現客庄傳統文化。

龍元宮總幹事王俊弘表示，後天「接財神」出動眾神明，和10位經過裝扮的財神爺，傍晚6點在龍元宮起馬炮後遶境，沿途手持金元寶發送糖果，晚間6點半於北龍路、東龍路口至北龍路59巷土地銀行前，進行鑽轎底，繞境沿線過往都擠滿人圍觀，晚間8點在龍元宮周邊，包括龍興路、東龍路、菱潭街、西龍路等定點發送財母金卡，民眾隨喜錢幣與廟方兌換錢母，活動詳情可至「神龍鬧鎮」臉書貼文（https://reurl.cc/r3jl4）查詢。

另外，本次「接財神」活動，龍元宮首次將傳統廟宇結合數位技術，推出實境AR相機，民眾下載「龍潭龍元宮」APP，現場掃描龍元宮武財神圖樣，就能看見可愛威武的武財神，象徵財源廣進。

龍潭迎財神活動期程。（翻攝自臉書「神龍鬧鎮」）

龍潭迎財神「領母金」排隊地點。（翻攝自臉書「神龍鬧鎮」）

民眾下載「龍潭龍元宮」APP，現場掃描龍元宮武財神圖樣，就能看見可愛威武的武財神。 （龍元宮提供）

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