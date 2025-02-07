父子2年刮中110萬！親揭貴人是鹿港媽

鹿港天后宮顧問張勝雄去年刮中100萬，今年換兒子刮中10萬元，財運好運連連來。（張勝雄提供）

2025/02/07 23:57

〔記者劉曉欣／彰化報導〕這也太好運了！彰化縣鹿港鎮天后宮管委會顧問張勝雄，去年刮刮樂刮中了100萬元，今年財運再度降臨張家，這次換成兒子刮中10萬元，這樣的好手氣讓親友非常羨慕。張勝雄說，全家連2年運氣滿滿，福氣滿滿，最感謝的是就是媽祖保佑，真的是心滿意足。

張勝雄表示，他本來就會購買刮刮樂來小試身手，去年刮中100萬元大獎時，真的是太開心了，後來雖然也會再買刮刮樂，大部分都是保本的小獎金，但也覺得很滿足，覺得去年能夠刮中100萬元，就是財神爺最大的福賜了。

請繼續往下閱讀...

張勝雄說，沒想到，今年財神爺降臨在兒子身上，在春節期間買刮刮樂就刮中10萬元，等於全家連續2年都刮到大獎，財運接連來報到，讓全家都很感恩。

許多人都問張勝雄，到底去何處求財神，才能讓全家連續2年都刮中大獎。張勝雄笑說，「當然是到鹿港天后宮拜媽祖」，因為他是廟方的顧問，只要有空就會去幫忙，只是他通常都是跟媽祖求平安，求健康，可能是常常到媽祖廟幫忙，媽祖婆也在冥冥之中給他與家人最大的福報。

鹿港天后宮主委張偉東指出，今年春節期間幾乎天天參香人數都超過30萬人次，不少業者也看好滿滿人潮就是錢潮，前進天后宮周邊開店賣彩券或是刮刮樂。而該宮廟顧問張勝雄在大年初九香客滿滿時，也特地來幫忙搬金紙，無私的付出，不求回報的奉獻，自然會獲得保佑。

鹿港天后宮大年初九拜天公湧入大批民眾。（取自鹿港天后宮官網）

鹿港天后宮大年初九拜天公湧入大批民眾，張勝雄以顧問身分到場幫忙搬金紙。（取自鹿港天后宮官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法