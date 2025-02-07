南崁幼兒園、公埔國小獲教學卓越金質獎 桃園市府今表揚

桃園市長張善政（左）表揚桃市113年度教學卓越獎金質獎，南崁幼兒園長呂文琴（右）代表南崁幼兒園受獎。（記者黃政嘉攝）

2025/02/07 23:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市113學年度第2學期校長會議今天於中央大學舉行，會議以「品牌學校，多元共融」為主題，市府並頒獎表揚各級學校，其中，蘆竹區的南崁幼兒園與公埔國小皆因特色課程獲教育部去年度教學卓越獎金質獎肯定，市長張善政今頒「桃園市113年度教學卓越獎」表揚，園長呂文琴、校長林來利代表領獎，2人皆感謝市府支持與肯定。

呂文琴表示，南崁幼兒園含本園與3個分班，4個地點皆在蘆竹區各相距不到1公尺，開設分班好處能服務更多在地家長的托幼需求，園內推動「LAMCAM攜伴行」方案，整合4地教學資源，進行戶外踏查主題教學，例如讓幼童走出幼園，親近南崁溪自然環境，跟走入社區環境，認識在地文化等，培養孩子成為有自信、懂尊重、會合作的在地行動者，並達到幼兒6大核心素養。

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林來利表示，學校既有特色包括舞龍、管樂、鄉土文史，另結合在地工業區校友廠商，設計科技種菜、先進織布、AI產業等校外參訪與實作課程，讓小朋友理解產業的同時，也初探自己未來的職業興趣，並理解父母的工作辛勞，同時，這些特色課程也與印度及東南亞姊妹校進行國際交流，讓郊區小校也能和世界接軌，提升孩子帶得走的能力，此次榮獲教學卓越金質獎是全校親師生努力的結果，感謝地方社區、教育局全力支持與教育部肯定。

市長張善政期勉各級學校與市府共同努力深耕教育，他表示，113學年度率先推動「代理教師職前年資提敘」政策，保障代理教師工作權益，並持續推動「代理教師全年聘期」、「國中小免費營養午餐」、「5歲幼兒助學金」等政策，持續提升桃園教育品質；市府從前年推動暑期營隊，去年擴大成「科技、科普、生命品德、藝文、健體」5大領域，今年將新增「環境永續（SDGs）」主題，提供學生暑假期間多元探索學習機會。

教育局長劉仲成表示，教育局推廣新住民族群文化與教育，除實體課程，也委託中原大學輔導團隊一起開發新住民七國新聲道線上平台的教學影片，目前已正式使用，未來家長也能在家透過線上平台互動。

南崁幼兒園推動「LAMCAM攜伴行」方案，整合教學資源，進行戶外踏查主題教學。（南崁幼兒園長呂文琴提供）

桃園市長張善政（左）表揚桃市113年度教學卓越獎金質獎，公埔國小校長林來利（右）代表公埔國小受獎。（記者黃政嘉攝）

公埔國小結合在地工業區校友廠商，設計校外參訪與實作課程，搶先讓國小孩子初探未來職業興趣。（公埔國小提供）

南崁幼兒園長呂文琴（左）與公埔國小校長林來利（右）合影。 （記者黃政嘉攝）

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