全國799危險路口最後1處！屏東潮州光春圓環拆除引反彈 再度現勘

光春圓環原定要拆除，但地方保留意見者眾，縣府再度舉行現勘。（記者陳彥廷攝）

2025/02/08 00:01

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州鎮的地標光春圓環為去年盤整極待改善的799處危險路口之一，屏東縣政府原定要拆除圓環新增號誌及改善標線，但評估多時的結果公開後，引來在地民眾不捨，在網路上進行投票，最後竟出現多達逾9成投票民眾希望保留聲浪。屏東縣政府昨天（7日）再度現勘，縣政府強調，將把民眾建議的新方案帶回道安會議討論，也代表著拆除圓環的規劃，開始出現轉圜空間。

交通部去年動員全台縣市政府消除危險路口，799處列冊路口中目前唯一未改善路口就是潮州鎮的光春圓環，經過縣政府長時間的研討及模擬後，原定於元宵節後就要整個打除，但因光春圓環為南部地區開車進入潮州的地標，過年期間湧現懷舊、不捨聲浪，也有人認為是用路人的問題，地方網路社群發起民調，最後蒐集近2000份有效的表態後，僅有約150人認為應拆除，聲浪驚人。

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屏縣府因此決定再度邀請地方人士等現勘，其中包括擁有交通標線專業、且已協助部分縣市政府改造道路的臉書粉專「標線改造台灣路」經營者之一的莊哲維，有備而來的他以圓環才能減少最多撞擊點的論點出發，自行繪製「渦流式」圓環路線圖，並以標線作為車流引導，供在場所有人討論，盼保留圓環本體。

不過，有道安委員認為，因為拆除圓環影響甚大，因此事前早就針對圓環保留及拆除兩案進行交通流量模擬，當時的模擬就發現，雖然圓環保留案讓車流較迅速，但因為沒有任何號誌減少事故的效果略低，至於拆除圓環方案以號誌引導車流，雖因多達5個路口會致車流較慢，但較能減少事故，且極大部份用路人都是遵循號誌行車，因此當時才會定調拆除圓環。

對此，屏縣府官員說，光春圓環會成為危險路口是因為在2020至2022年間共發生109件事故而被列冊需要進行改善，去年雖在強力宣導道安下有減少事故數量，但仍屬鎮內熱區，現勘時有現場民眾因已提供實際解決方案，將帶回請道安會報討論納入模擬進行比較，將以屆時的結果為主。潮州鎮公所則認為，有改變就有改善的機會，將全力配合縣府的規劃。

光春圓環原定要拆除，但地方保留意見者眾，縣府再度舉行現勘。（記者陳彥廷攝）

潮州光春圓環是地方地標。（記者陳彥廷攝）

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