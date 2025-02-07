無號誌路口車禍多！新北10處AI提醒來車減速

板橋區文化路一段136巷與台三線設置告警系統。（記者董冠怡攝）

2025/02/07 23:17

〔記者董冠怡／新北報導〕巷弄來車衝出與直行車互撞、閃避不及致車禍時有所聞，新北市去年12月於蘆洲、汐止、板橋、永和及新店區10處無號誌化路口試辦增設警示系統，利用人工智慧影像辨識技術，偵測支線道車輛，並由資訊可變標誌（CMS）面板預告幹線道車輛減速行駛。市府交通局專門委員林昭賢表示，經實測約5成會減速、平均減速6公里／小時。

試辦的10處汐止與板橋各3處、永和2處、蘆洲及新店各1處；分別為汐止區新台五路一段及143巷、工建路與台五甲、福德二路125巷；板橋區文化路一段136巷與台三線、四川路二段及99巷、僑中一街125巷及6弄；永和區永和路二段301巷與忠孝街26巷、福和路7巷及5弄、10弄；蘆洲區環堤大道與永樂街38巷67弄；新店區安興路及3巷。

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交通局長鍾鳴時表示，依據事故分析資料顯示，無號誌路口主要肇因為駕駛人未因規定讓車，法規也有明定行駛至無號誌交叉路口時，支道車應暫停讓幹道車先行，除了既有的標誌、標線，也透過智慧運輸科技輔助，減少事故風險。

林昭賢指出，無號誌化路口增設含偵測設備在內的警示系統，從現勘至完工約3個月，1處成本約60萬元至80萬元，總費用約設置交通號誌的一半，交通部智慧運輸系統發展建設計畫補助7成5、市府自籌2成5，過程中需克服電力通訊問題。去年12月完成10處路口，觀測2至3個月後，再調校設定參數，支道偵測車輛到CMS反應時間約1秒、幹道車可提前30公尺看見告警資訊。

林昭賢提到，目前成效以板橋區文化路一段136巷與台三線、蘆洲區環堤大道與永樂街38巷67弄為例，約有5成駕駛人會減速。評估設置路段主要依據是否為易肇事路口，而且受限於現場空間無法設置交通號誌，另外部分視距不佳且民眾經常反映的地點，一併納入評估。

記者走除了訪板橋、蘆洲各1處，也前往永和區永和路二段301巷與忠孝街26巷，觀察系統如何運作，發現明明路口有機車從左側駛來，CMS卻未顯示，或有顯示但遲遲未見來車蹤影。

他說明，機器運作及判斷邏輯是先劃定偵測範圍區域，移動的車輛一旦駛入該區域內，面板就會顯示。由於現地巷弄複雜，民眾行經方向難以預測，汽機車雖有途經偵測區域，卻未朝路口方向前進，而是轉往對向或彎進其他巷子，面板仍會亮起，或可能是鄰近路口的防火巷（可容1台機車通行）不在偵測範圍內，才沒顯示，應非機器故障。

交通局補充，目前仍在蒐集路口事故改善情形，後續會再視成效評估是否推廣，民眾如有建議地點，也可提供交通局意見。

蘆洲區環堤大道與永樂街38巷67弄設置告警系統，支道偵測車輛到CMS反應時間約1秒、幹道車可提前30公尺看見告警資訊。（記者董冠怡攝）

永和區永和路二段301巷與忠孝街26巷弄複雜，加上鄰近路口處有1條可容機車通行的防火巷，民眾行經方向難以預測，應非偵測機器（紅框處為偵測區域）故障或靈敏度低。（新北交通局提供）

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