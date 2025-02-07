高雄乞龜大獎係「金」ㄟ！1兩重小金龜、金釵 1.2萬紅包加碼送

五甲龍成宮今年最大獎是3688斤「大龜王」加碼送1兩小金龜，其次為3錢2金項鍊、1錢金戒指。（記者陳文嬋攝）

2025/02/07 22:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕元宵乞龜正夯！高雄市多間廟宇舉辦乞龜大賽，最大獎以金飾為主，全國最大媽祖廟五甲龍成宮推出3688斤「大龜王」加碼送小金龜受歡迎，民眾乞龜人潮多，場面熱鬧滾滾。

鳳山區五甲龍成宮是全國最大媽祖廟，與苗栗通霄白沙屯拱天宮、台中大甲鎮瀾宮友好，3廟多次舉辦遶境盛會，北中南串聯打響知名度，帶動今年參拜人潮增加2成。

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五甲龍成宮元宵節打造3688斤「大龜王」，加碼送1兩重小金龜，其次為3錢2重金項鍊、1錢重金戒指，還有玉手環5條、媽祖微量純金岩玉項鍊、黑玉項鍊各10條，民眾擲筊5聖杯才能進入決賽。

五甲龍成宮主委鄭振成說，已有近6千人參加乞龜，有170人進入決賽，元宵節總決賽，至少會領到2斤重雞蛋龜；4聖杯送龍騰胸針、3聖杯送媽祖御守鑰匙圈，參加擲筊就送錢母，讓民眾歡喜過新年。

相鄰五甲關帝廟推出120斤大龜王加碼1萬2千元紅包等，並準備200多個獎項，擲筊最大獎是油電休旅車，還能摸彩抽電動腳踏車，民眾有機會2車帶回家，吸引1萬2千多人擲筊，近200人擲筊6聖杯進入決賽，2月9日總決賽。

意誠堂關帝廟乞龜大賽最大獎為20噸「大龜王」頭上1兩重金釵，象徵加官晉爵；還有摸彩活動最大獎是5分金墜子，民眾乞龜博好運，大龜王則賑濟弱勢。

五甲龍成宮推出3688斤「大龜王」加碼送小金龜受歡迎，民眾乞龜人潮多。（記者陳文嬋攝）

5聖杯至少可領到2斤重雞蛋龜、4聖杯送龍騰胸針、3聖杯送媽祖御守鑰匙圈，只要參加擲筊就送錢母。（記者陳文嬋攝）

五甲龍成宮乞龜受歡迎。（記者陳文嬋攝）

五甲關帝廟推出120斤大龜王加碼1萬2千元紅包。（記者陳文嬋攝）

鳳山區五甲龍成宮為全國最大媽祖廟。（記者陳文嬋攝）

五甲龍成宮設有祈福門及平安門，供民眾祈福保平安。（記者陳文嬋攝）

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