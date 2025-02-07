注意保暖！20縣市低溫特報

中央氣象署今天下午對全台20縣市發布低溫特報。（擷取自中央氣象署網站）

2025/02/07 22:21

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署今天下午4點27分，針對全台20縣市發布低溫特報，提醒局部地區有持續10度左右，或6度以下氣溫出現可能。

中央氣象署指出，今（7日）寒流南下，各地氣溫持續下降，8日至10日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。今晚至明日彰化以北、宜蘭、花蓮及金門、連江局部地區有持續10度左右，或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

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低溫區域「橙色燈號」（非常寒冷）包括新北市、新竹縣、苗栗縣，有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有持續10度左右，或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右，或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

低溫區域「黃色燈號」（寒冷）包括南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、台東縣，有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署提醒加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

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