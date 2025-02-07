週六中部以北早晚下探7度 白天溫度回升有限

週六桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲。（資料照）

2025/02/07 21:41

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週六（8日）寒流來襲，夜晚清晨中部以北低溫可來到7度，白天北部高溫11度，中南部可至15度，仍很寒冷；同時水氣稍減，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲。

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中央氣象署預報，週六水氣稍減，迎風面的桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣。

氣溫方面，週六寒流影響，夜晚清晨中部以北、宜蘭地區及金門低溫7至10度，南部、花東地區及澎湖10至13度，空曠地區及近山區會再低1到2度，白天氣溫回升不多，北部、宜蘭、金門約10至11度，中南部、花東地區及澎湖高溫約13至15度，馬祖整天5至6度，請做好保暖的措施。

天氣風險公司指出，週末持續受到寒流影響，各地寒冷，北部、東半部雲量較多，迎風面仍時有短暫雨可能，但降雨影響不大；中南部則為晴時多雲，天氣相對穩定，不過，夜間受到輻射冷卻影響，氣溫也將進一步下降。氣溫方面，北部、東半部高溫預測僅有12到15度，中南部14到18度，而各地低溫普遍可降至10到12度，中北部沿海空曠地區或近山平地，更是有機會下探至5到9度低溫可能。

紫外線方面，週六台北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為「低量級」，其餘縣市均為「中量級」。

環境部空氣品質預報顯示，週六寒流影響，環境風場為東北風，中南部地區位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週六白天北部、宜蘭、金門約10至11度，中南部、花東地區及澎湖約13至15度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週六台北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為「低量級」，其餘縣市均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週六宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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