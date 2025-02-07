錯誤行為！捕獲老鼠竟拿到台北植物園放生 恐傳播疫病、破壞生態

監視器發現有民眾攜籠具入園，並將籠中動物野放園區。（翻攝自台北植物園臉書）

2025/02/07 20:47

〔記者楊媛婷／台北報導〕有民眾春節後開工日，竟把老鼠丟棄在台北植物園，園方表示，台北植物園明定不可以放生動物，呼籲民眾勿任意放生，維護生態環境；環境部也指出，民眾若捕獲老鼠，可用水淹死老鼠後，再仔細包裝於垃圾袋中，交給垃圾車清運。

管理台北植物園的林試所員工和保全，2月3日於園區監視器發現有民眾攜一籠具入園，並將籠中動物野放園區，研判該動物可能是家中捕獲的老鼠，保全趕到現場時，該民眾已騎單車遠離，難以追究，台北植物園表示，後續只能設陷阱捕捉，或待園區中的猛禽鳳頭蒼鷹捕捉。

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台北植物園表示，園區管理要點明訂不可放生動物、餵養或騷擾野生動物，但即使立牌告知禁止餵養，仍有民眾刻意帶飼料餵鳥或松鼠，這些飼料會引來鼠群，另過去也有民眾入園放生魚、龜、觀賞鳥、犬貓，都可能會傷害園中原有的野生動物，另放生老鼠更會破壞園中的保種植物種苗，還有傳播疫病風險，強調維護生態、保種不易，呼籲民眾共同愛護環境。

民眾若在家中捕獲老鼠，環境部在網站提供的「老鼠七問」中指出，若民眾捕獲老鼠，可用水先淹死，因老鼠的屍體屬於一般廢棄物，因此密封於塑膠袋中交由垃圾車清運即可，若老鼠是黏在黏鼠板上，可用塑膠袋密封後丟棄。

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