吉伊卡哇2/9漫遊高雄愛河灣 最佳拍攝點在這裡

吉伊卡哇領軍的「高雄冬日遊樂園」，開幕迄今吸引386萬人次遊客。（記者李惠洲攝）

2025/02/07 20:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「高雄冬日遊樂園」邀請「吉伊卡哇」3隻小可愛進駐愛河灣，開幕迄今吸引386萬人次遊客來高雄一睹風采，週日（9日）將舉辦盛大的遊港活動，高市府今天公布6個最佳拍攝點。

9日下午1點半至4點半，吉伊卡哇將與主題渡輪、遊艇及重帆一起遊港，與音浪塔的小八貓及16號碼頭的兔兔團聚，路線行經高雄流行音樂中心高低塔、16號碼頭、高雄旅運中心、棧庫群（7號碼頭）、香蕉碼頭至棧貳庫，最後回到愛河灣。

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高市府今天公布6個最佳攝影點，包括珊瑚礁群、音浪塔前、16至18號碼頭、棧庫群外、香蕉碼頭、棧貳庫KW2，歡迎民眾提前卡位，拍下小可愛出遊的可愛畫面。

無法到場的民眾，也可透過高雄市政府臉書社群直播，為「吉伊卡哇」加油打氣；活動現場邀請樹德家商、建國國小、光榮國小到場應援，觀光局也歡迎民眾一起來16號碼頭兔兔展示區旁，寫下新年祈福願望，祈求一整年好運和吉利。

2025高雄燈會「冬日遊樂園」開幕迄今，已創下386萬人潮；高雄市觀光局長高閔琳指出，吉伊卡哇3隻小可愛來到高雄，從早到晚都湧入大批遊客，除了來愛河灣與吉伊卡哇、小八貓以及兔兔合照外，位於16-18號碼頭的遊樂園，更設置25座免費玩的遊樂設施、好玩好逛的美食市集，假日還有親子互動展演。

本週六、日，在高雄港7號碼頭也有「新春親子運動趴」活動，包含趣味運動闖關活動和運動市集，歡迎大小朋友一起同樂。

此外，每年最受大小朋友喜愛的小提燈，將於8日、9日下午4點於16-18號碼頭（輕軌旅運中心站旁）發放，一人限領2盞，發完為止。觀光局提醒，小提燈排隊須本人在場，不可夜排、代排，也禁止用物品佔位及插隊，領取前1小時開始清點排隊人數，無人在場的物品將逕行移置。

吉伊卡哇漫遊愛河灣的最佳拍攝點。（高雄市觀光局提供）

吉伊卡哇漫遊愛河灣路線圖。（高雄市觀光局提供）

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