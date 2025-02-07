中央出錢蓋 金門首案社會住宅到機場只要五分鐘車程

國家住宅及都市更新中心執行長柯茂榮（右）正針對金門首案社會住宅「金湖安居」規劃內容進行說明。 （記者吳正庭攝）

2025/02/07 20:24

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣首件社會住宅「金湖安居」今天舉行新建工程動土典禮，總計225戶，預計2027年竣工，只租不賣；全案占地5145平方公尺，由中央向金門縣政府租借，總工程經費約15億960萬元，全由中央買單。

國家住宅及都市更新中心執行長柯茂榮說，「金湖安居」規劃興建地上9層、地下2層，有3種房型，「套房型」每戶約9至12坪，有146戶；「兩房型」約18至20坪，有60戶；「3房型」約24至26坪，有19戶。並規劃店舖空間、青創空間、社區式長照團體家屋及日間照顧服務中心，豐富在地生活機能並落實多元族群共融。

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在強化災害預防部分，採用安全梯排煙正壓系統，可讓逃生梯間維持新鮮空氣，還有地震監測系統、包括雨水回收再利用等節能減碳措施。

金湖安居社會住宅地點位於金門島蜂腰地帶，是連結東、西半島的中心點，距離金門機場只要5分鐘車程，鄰近開瑄國小、尚義環保公園、風獅爺商店街及產遊博覽園區，具備良好的交通區位。金門縣政府過去也曾規畫將該基地闢建為社會住宅，終因價格不理想流標。

「金湖安居」由國家住都中心向金門縣政府租借土地，興建只租不售的社會住宅，期能照顧更多在地小家庭及就學就業青年，提供安心、可負擔的居住選擇。內政部國土管理署署長吳欣修、國家住都中心執行長柯茂榮、立法委員陳玉珍、金門縣長陳福海等人均出席動工典禮。

金門首案社會住宅「金湖安居」舉行工程動土典禮，現場安排醒獅團獻藝，熱鬧開場。（記者吳正庭攝）

金門縣首件社會住宅「金湖安居」工程動土典禮，內政部國土管理署署長吳欣修（左三）、國家住都中心執行長柯茂榮（左一）、立法委員陳玉珍（左二）、金門縣縣長陳福海（右三）、副議長歐陽儀雄（右二）等人均出席。（記者吳正庭攝）

金門縣首案社會住宅「金湖安居」工程動土典禮，現場安排的「十二金釵」禮儀大使，身著套裝挺立在冷冽寒風中，十分搶眼，被縣長陳福海點名誇讚、感謝。（記者吳正庭攝）

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