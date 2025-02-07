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    中捷綠線聯開案 文華高中站完工、四維國小站上梁

    中捷綠線四維國小站的聯開大樓已上梁。（記者蘇金鳳攝）

    中捷綠線四維國小站的聯開大樓已上梁。（記者蘇金鳳攝）

    2025/02/07 19:58

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運綠線共計有6站7處土地聯合開發案，目前文華高中站（G8）已完工，為住宅大樓，四維國小站（G5）7日上梁，為商辦大樓，其他文心崇德站（G6）、文心櫻花站（G8a）、市政府站（G9-1、G9-2）、南屯站（G11），分別進行申請建照、設計及徵求投資人中。

    捷運工程局表示，中捷綠線七處聯開案，目前文華高中已完工，地上28樓地下六層，全棟198住宅、2店鋪。

    另一處是昨天動工的四維大樓站，樓高22層，地下5層，預計明年6月完工，取得使照，半年後交屋，屬商辦大樓。

    而文心崇德站已在去年9月取得建照，將興建27樓高，地下5層，規劃為郵局、商場、住宅，預計今年申報開工。

    設計中則有3處，分別是文心櫻花站，預計興建地上24層地下6層，預計規劃住宅大樓，目前辦理建築用地都市計畫變更中，待變更後進逕送建照執照審查。

    第二處是南屯站，預計興建規模27樓高，地下5層，B預計規劃住宅大樓，投資人正辦理第四次設計變更，預計今年7月取得建照執照、年底申報開工。

    第三處為市政府站（G9-1），預計興建規模高達43層樓，地下7層，正規劃設計中。另外，市政府站（G9-2）正進行徵求投資人及前置作業中，將視市場狀況辦理招商。

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