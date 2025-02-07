長榮航空春季線上旅展 桃園-胡志明市來回最低只要4802元

長榮航空線上旅展開跑。（長榮航空提供）

2025/02/07 20:29

〔記者吳亮儀／台北報導〕長榮航空今天（7日）宣布，即日起至2月21日23時59紛止，官網購買2025年11月30日前從台灣地區出發的指定航線享有超值優惠價，可點擊官網（https://reurl.cc/V0ZLdZ）了解優惠詳情，機票數量有限，限時15天。

桃園-胡志明市來回未稅價最低只要4802元起、桃園-新加坡來回未稅價6024元起、桃園-大阪來回未稅價1萬1058元起、桃園-東京成田來回未稅價1萬1796元起；美、澳航線桃園-布里斯本來回未稅價1萬7024元起、桃園-西雅圖來回含稅價2萬7565元起，自3月8日至7月27日期間將於BR024/BR023桃園往返西雅圖航班上提供豪華經濟艙的飛航服務。

請繼續往下閱讀...

長榮航空今年起也特別針對近期話題不斷的歐洲深度旅遊準備歐洲六國，共九個城市的延伸航點優惠票價，共有柏林、法蘭克福、杜賽道夫、蘇黎世、馬德里、巴塞隆納、哥本哈根、布魯塞爾與華沙等，更多資訊可洽https://reurl.cc/L5ovW7查詢。

此外，為了嘉惠無限萬哩遊會員，凡是在2月12日至3月31日期間於EVA Mileage Hotel訂房，符合活動資格即額外贈送25%的獎勵哩程，更多資訊請參考https://reurl.cc/RLoKXx。

另外，長榮航空與各大旅行社共同推出「魅力歐洲」及「玩美加族」團體行程，提供民眾超值優惠。「魅力歐洲」首推法比荷10日9萬9900元起、英法「好事成雙」10日13萬4900元起、西班牙11天10萬7900元起；北美行程則涵蓋多個經典景點，首選「美加雙城」美國西雅圖、加拿大洛磯山脈暢遊10日9萬6900元起，通通保證入住露易絲湖城堡酒店。還有超值「臥谷長榮歡樂美西」9日9萬5900元起，探索美國西部的多元魅力。＃

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法