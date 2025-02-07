為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    全台凍番薯！中部以北剩8度 下週一回溫到20度

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    2025/02/07 20:23

    〔記者吳亮儀／台北報導〕寒流今天南下會持續凍到下週一！中央氣象署預報，今晚起受寒流影響，中部以北和宜蘭地區僅8度到10度低溫，部分空曠區和近山更只有6度。這波寒流持續到下週一清晨，下週三受鋒面通過和南方雲系北移影響，全台整天下雨，且下週四（13日）又有一波東北季風報到，北部和宜蘭地區又要降溫。

    氣象署預報員曾昭誠表示，今晚起降雨會稍微趨緩，但越來越冷，夜晚和清晨低溫僅8度到10度，南部和台東也只有10度到13度，這樣狀況會持續到下週一清晨，屆時白天會恢復到接近20度，且天氣是乾冷的狀態，但有輻射冷卻效應。

    「下週二（11日）天氣最乾，但下週三當天會有南方雲系北移和鋒面通過影響，全台整天下雨」，曾昭誠說，鋒面通過後緊接著東北季風報到，但這波東北季風不強，僅北部和宜蘭地區白天的氣溫受影響，大概18度到20度，其它地區影響不大。

    氣象署今天也發布未來兩週的月長期天氣展望，第1週期初乾冷空氣南下，台灣各地寒冷、雨量偏少；隨後氣溫回升。未來兩週陸續受鋒面接近、南方雲系北移及東北季風影響，北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨。

    寒流來襲，週末注意嚴寒。（氣象署提供）

    寒流來襲，週末注意嚴寒。（氣象署提供）

    明後天清晨低溫分布。（氣象署提供）

    明後天清晨低溫分布。（氣象署提供）

    今天、明天降雨趨勢。（氣象署提供）

    今天、明天降雨趨勢。（氣象署提供）

    氣象署公布未來兩週天氣預測。（氣象署提供）

    氣象署公布未來兩週天氣預測。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播