全台凍番薯！中部以北剩8度 下週一回溫到20度

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

2025/02/07 20:23

〔記者吳亮儀／台北報導〕寒流今天南下會持續凍到下週一！中央氣象署預報，今晚起受寒流影響，中部以北和宜蘭地區僅8度到10度低溫，部分空曠區和近山更只有6度。這波寒流持續到下週一清晨，下週三受鋒面通過和南方雲系北移影響，全台整天下雨，且下週四（13日）又有一波東北季風報到，北部和宜蘭地區又要降溫。

氣象署預報員曾昭誠表示，今晚起降雨會稍微趨緩，但越來越冷，夜晚和清晨低溫僅8度到10度，南部和台東也只有10度到13度，這樣狀況會持續到下週一清晨，屆時白天會恢復到接近20度，且天氣是乾冷的狀態，但有輻射冷卻效應。

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「下週二（11日）天氣最乾，但下週三當天會有南方雲系北移和鋒面通過影響，全台整天下雨」，曾昭誠說，鋒面通過後緊接著東北季風報到，但這波東北季風不強，僅北部和宜蘭地區白天的氣溫受影響，大概18度到20度，其它地區影響不大。

氣象署今天也發布未來兩週的月長期天氣展望，第1週期初乾冷空氣南下，台灣各地寒冷、雨量偏少；隨後氣溫回升。未來兩週陸續受鋒面接近、南方雲系北移及東北季風影響，北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨。

寒流來襲，週末注意嚴寒。（氣象署提供）

明後天清晨低溫分布。（氣象署提供）

今天、明天降雨趨勢。（氣象署提供）

氣象署公布未來兩週天氣預測。（氣象署提供）

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