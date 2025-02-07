中壢「士校生態埤塘公園」改善工程完工 環池步道延至龍東路

「士校生態埤塘公園」經過改善延伸，環池步道現在全長一．五公里。（記者黃政嘉攝）

2025/02/07 20:18

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢區「士校生態埤塘公園」2014年啟用，市府將閒置埤塘轉化生態公園，工務局再投入1200萬元經費，進行「公園籃球場旁空地改善工程」，將士校大池步道延伸300公尺到龍東路旁的籃球場空地，並增設體健設施、21座景觀高低燈，及停車場，活化公園，今天正式啟用。

工務局指出，此次改善面積約2000平方公尺，西北側臨士校生態埤塘公園，東側以龍東路為主要外部動線，以士校大池公園整體環境完善為設計延伸，沿用整體生態、森林、水岸意象及舖面紅磚元素，透過鋪面與高程的整合延伸至公園原有步道系統，規劃銀髮族休憩活動的體健區，破除原有雜亂空間，建置整體綠帶環境，打造整體無障礙步道。

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市長張善政表示，啟用典禮算是完成公園最後1塊拼圖，把埤塘公園整個大環境做個整理，連起整個步道，讓市民有更好的休憩空間，桃園也有很多埤塘，挑了很多值得開發的地方，1塊1塊活化，士校生態埤塘公園為第四處活化完成的埤塘公園，盼滿足地方鄉親使用需求。

工務局景觀工程科長陳翠慧表示，此次改善後的環池步道全長1.5公里，白天到晚上，各年齡都適宜走走；公園地使用分區為學校用地，考量尚無興建校舍需求，故納入「桃園縣埤塘活化再生計畫」，採簡易設施與綠化施工。

市民70歲邱先生住公園附近，今天上午偕妻於公園新啟用的步道散步，他表示，有空多會來公園散步，走步道一圈幾乎不用花上10分鐘，很開心離家不遠就有這樣的環境能散步。

桃園市工務局進行中壢區士校生態埤塘公園「籃球場旁空地改善工程」，將大池步道延伸300公尺，並增設體健設施。 （記者黃政嘉攝）

桃園市長張善政率市府團隊參加公園改善工程啟用典禮。（記者黃政嘉攝）

市民邱先生（左一）今天上午偕妻於新啟用的步道散步。（記者黃政嘉攝）

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