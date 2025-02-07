展示車香不香？網友反應兩極：這年頭買得起車才是贏家

網友發文說，展示車在冷氣房吹冷氣、有人專門清潔、價格還有折扣，不理解為什麼大家都不愛？示意圖。（歐新社檔案照）

2025/02/07 23:25

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕買車一定要「全新未開封」？有網友發文說，不理解為什麼大家都不愛買展示車，這些車天天在冷氣房吹冷氣、有人專門清潔，價格還有折扣，相比那些停在露天倉庫、風吹日曬的「全新車」，展示車似乎狀況更好才對。有人認為展示車超值，根本是買車族的隱藏寶藏；但也有人搖頭，「折扣不夠、使用痕跡太多，誰敢買？」

網友在Dcard貼文「為什麼大家都不想買展示車」 ，不少支持展示車的網友分享經驗說，「我買過展間Mini，不只拿到優惠價，還有精品贈品跟美容鍍膜，完全沒差！」、「買試乘車折價35萬，幹嘛不買」；有人無奈留言，「老實說，我是想買展示車但買不到」；還有人揭露業界祕辛，「大家都以為倉庫裡的車沒人動過，但其實車子也會被移來移去，灰塵厚到懷疑人生，有的倉庫還是露天的，車況比展示車還慘。」

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反對派網友則搖頭說，「展示車每天被無數人開關車門、摸來摸去，小朋友進進出出，門檻都不知道被踩幾次了。」更有網友提出疑慮，「過度清潔或錯誤清潔方式反而會損傷車漆和內裝，皮革天天擦，其實是在消耗啊！」還有人吐槽，「沒有賣不出去的車，只有賣不出去的價格，折扣再高一點看看，五折還會沒人要嗎？」

最後，有人總結，「所以結論是展示車比倉庫車好，但折扣還不夠大？」幽默直言，「不管哪邊好，這年頭買得起車的才是最終贏家。」

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