文化建設恐斷炊！文資局、國美館、國資圖預算慘遭凍結

文化資產園區入口綠川古道文化地景「光的河流」，透過現代化地景作品與舊酒廠建築相輝映。（記者蔡淑媛攝）

2025/02/07 20:34

〔記者蔡淑媛／台中報導〕立法院藍白大幅凍、刪總預算，民進黨議員黃守達表示，中市舊城區的國家級場館包括西區國美館、國漫館以及南區國資圖、文資局園區成為重災戶，共被凍結（見文末註）3.5億元，佔其預算30%，盧秀燕政府卻在裝死，頻拿總預算說嘴、說風涼話誤導大眾；國美館、文資局回應，預算被凍結已嚴重影響文資保存活化、展覽規劃等業務推動。

黃守達表示，文化觀光是台中舊城區復興的不二法門，卻有賴大量且穩定的投資，中央建設不可或缺，但盤點位於舊台中酒廠的文資局暨文資園區，國民黨團在290案要求凍結70%預算，後來改成凍結30%，計2億3841.4萬元；國立公共資訊圖書館，國民黨立委在209案要求凍結70%預算，後來改成凍結30%，計1659.6萬元；國立台灣美術館，國民黨立委在306案要求凍結70%預算，後來改成凍結30%，計1億1357.5萬元。

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國家漫畫博物館，國民黨立委同時也是中西東南區在地立委羅廷瑋，一度提案預算凍結50%、2500萬元，後來輿論譁然，才被迫撤案。

黃守達指出，這些國家級場館是全年營運，如果單純用年度依比例計算，預算凍結30%，等於有3個半月無法提供服務，為及早因應，可能在5、6月時營運上就會遭受衝擊。

文資局表示，業務費被立院凍結2億3841萬餘元、刪除8261萬餘元，其中被刪除經費包括委辦費、媒體政策及業務宣導費、一般事務費、國內外差旅費等；媒體政策及業務宣導費被刪除一半以上，對各類文資之向下扎根與教育推廣更難以為繼。

文資局委辦費推動文化資產永續經管及保存與推廣業務，礙於傳統藝術藝師及傳統匠師老邁及市場瀕危，通刪恐影響無形文化資產傳承，造成失傳危機等，且影響文化資產保存環境監測、文化資產3D掃描之執行，不利預防性保存，亦使修護人員職能認證及培育無法推廣，不利專業人才培育。

國美館也指出，會致力維持今年度的展覽計劃正常，但目前業務費被凍結約7千餘萬，不少計畫或展覽均需事前規劃及招標，預算被凍結，未來何時解凍不確定，增加業務推廣的困難度。

國資圖則指隸屬教育部，暫不表示意見。

（註）「凍結」預算，指機關先提專案報告，立院審查通過後可「解凍」，動用預算。

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