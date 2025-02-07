白金騎跡輕旅行再出發 8梯次免費探索台南北門之美

「白金騎跡濕地鹽雕自行車輕旅行」帶領民眾騎行走訪台南北門鹽業文化、濕地生態和賞鳥，獲得遊客肯定，2月起再度推出8梯次。（雲嘉南管理處提供）

2025/02/07 20:41

〔記者楊金城／台南報導〕雲嘉南濱海國家風景區管理處去年11月舉辦7梯次的「白金騎跡濕地鹽雕自行車輕旅行」，帶領民眾騎行走訪台南北門鹽業文化、濕地生態和賞鳥，獲得遊客肯定，配合候鳥季節本月再度推出8梯次，帶領遊客在專業導覽人員的領騎下，穿梭於鹽田、紅樹林與濕地之間，感受北門生態之美，開始受理報名，活動免費，只要繳交300元保證金（行程結束發還）和35元保險費。

雲嘉南管理處處長徐振能表示，白金騎跡輕旅行活動結合賞鳥、鹽田文化與生態導覽，希望讓旅客透過自行車騎行方式，深入探索北門的自然與人文之美，不僅可提升對生態的認識和生態保育概念，更透過文化導覽與互動體驗，帶動地方觀光發展。

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白金騎跡輕旅行由台南市生態旅遊協會承辦，將在2月至4月間舉辦8梯次，每梯次15人，以騎乘YouBike沿著北門多元自行車道夕鹽段從北門遊客中心出發，走訪抹香鯨模型標本、花跳籠地景藝術、水晶教堂、北門國家級濕地等景點，探訪井仔腳瓦盤鹽田，拜訪在地村莊，了解傳統製鹽工藝，品嘗道地的鹽鹵豆花，並能親手體驗DIY鹽雕藝術創作，感受鹽業文化的獨特魅力。

徐振能說，輕旅行並將深入紅樹林生態區及鹽田，探索這片孕育豐富生物多樣性的濕地環境。紅樹林不僅是多種魚類與鳥類的覓食與棲息地，更在濕地保護中扮演重要角色。導覽員將詳盡解說紅樹林和黑面琵鷺、蒼鷺等生態 ，讓參與者更了解這片濕地。

參加白金騎跡輕旅行須向台南市生態旅遊發展協報名，全程參與者並可獲得免費獎品，「台灣騎時很美麗」值得參加。

台南北門「白金騎跡濕地鹽雕自行車輕旅行」走訪花跳籠裝置藝術和探索鹽鄉漁村文化。（雲嘉南管理處提供）

白金騎跡濕地鹽雕自行車輕旅行走訪台南北門井仔腳鹽田，認識鹽業文化和擔鹽體驗。（雲嘉南管理處提供）

白金騎跡濕地鹽雕自行車輕旅行帶民眾DIY體驗課程。（雲嘉南管理處提供）

白金騎跡濕地鹽雕自行車輕旅行免費參加，還有贈品。（雲嘉南管理處提供）

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