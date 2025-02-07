驚！彰化員林兒童公園「藏殺機」 孩子險遭碎鏡片刺傷

張凱翔表示，鏡子碎片應是有民眾惡作劇，將後照鏡打碎後，再將碎片丟至攀爬網下方。（張凱翔提供）

2025/02/07 19:12

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市忠孝街一座兒童公園，是當地親子遊憩的好地方，近日有家長帶著孩童前往公園玩攀爬網遊具，結果發現地上滿布破碎鏡片，嚇得趕緊通報里長。三條里里長張凱翔表示，目前已經報警，不過公園沒有監視器，也尚未找到惡作劇之人，呼籲民眾要有公德心。

張凱翔說，1日獲報，公園遭不明人士放置危險物品，由於正值春節連假，返鄉人潮多，嚇得趕緊到場查看，結果發現攀爬網與兒童遊戲區下方被丟了一堆鏡子碎片，一旁還有一對機車後照鏡，他質疑，應是有民眾惡作劇，將後照鏡打碎後，再將碎片丟至攀爬網下方，覺得有公共危險之虞，因此趕快報警。

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幸好未有人受傷！張凱翔表示，他去查看時正好有孩童在玩攀爬網，慶幸有穿鞋子，落地時未刺傷，但已讓一旁大人嚇一跳，驚呼「好危險」，他嘗試用手撿，但是根本撿不完，只好先拉封鎖線，等到年後廠商到場清理完畢，昨日才又開放。他說，由於該公園去年才成立，尚未安裝監視器，警方只能調閱附近監視器過濾可疑對象，家長也幫忙留意，公園有否供物被破壞，請立即通報。

員林市公所表示，經查該公園為當地某公司自辦市地重劃的公共設施，依規定由該公司委管10年，已通知該公司派人加強巡查。

廠商獲報後，使用工業用吸塵器，才能將滿地碎鏡片清理完畢。（員林市公所提供）

攀爬網下方滿布破碎鏡片。（張凱翔提供）

攀爬網旁發現有一對沒有鏡子的機車後照鏡。里長質疑，有人故意打碎，再丟到攀爬網下方。（張凱翔提供）

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