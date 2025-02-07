為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    驚！彰化員林兒童公園「藏殺機」 孩子險遭碎鏡片刺傷

    張凱翔表示，鏡子碎片應是有民眾惡作劇，將後照鏡打碎後，再將碎片丟至攀爬網下方。（張凱翔提供）

    張凱翔表示，鏡子碎片應是有民眾惡作劇，將後照鏡打碎後，再將碎片丟至攀爬網下方。（張凱翔提供）

    2025/02/07 19:12

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市忠孝街一座兒童公園，是當地親子遊憩的好地方，近日有家長帶著孩童前往公園玩攀爬網遊具，結果發現地上滿布破碎鏡片，嚇得趕緊通報里長。三條里里長張凱翔表示，目前已經報警，不過公園沒有監視器，也尚未找到惡作劇之人，呼籲民眾要有公德心。

    張凱翔說，1日獲報，公園遭不明人士放置危險物品，由於正值春節連假，返鄉人潮多，嚇得趕緊到場查看，結果發現攀爬網與兒童遊戲區下方被丟了一堆鏡子碎片，一旁還有一對機車後照鏡，他質疑，應是有民眾惡作劇，將後照鏡打碎後，再將碎片丟至攀爬網下方，覺得有公共危險之虞，因此趕快報警。

    幸好未有人受傷！張凱翔表示，他去查看時正好有孩童在玩攀爬網，慶幸有穿鞋子，落地時未刺傷，但已讓一旁大人嚇一跳，驚呼「好危險」，他嘗試用手撿，但是根本撿不完，只好先拉封鎖線，等到年後廠商到場清理完畢，昨日才又開放。他說，由於該公園去年才成立，尚未安裝監視器，警方只能調閱附近監視器過濾可疑對象，家長也幫忙留意，公園有否供物被破壞，請立即通報。

    員林市公所表示，經查該公園為當地某公司自辦市地重劃的公共設施，依規定由該公司委管10年，已通知該公司派人加強巡查。

    廠商獲報後，使用工業用吸塵器，才能將滿地碎鏡片清理完畢。（員林市公所提供）

    廠商獲報後，使用工業用吸塵器，才能將滿地碎鏡片清理完畢。（員林市公所提供）

    攀爬網下方滿布破碎鏡片。（張凱翔提供）

    攀爬網下方滿布破碎鏡片。（張凱翔提供）

    攀爬網旁發現有一對沒有鏡子的機車後照鏡。里長質疑，有人故意打碎，再丟到攀爬網下方。（張凱翔提供）

    攀爬網旁發現有一對沒有鏡子的機車後照鏡。里長質疑，有人故意打碎，再丟到攀爬網下方。（張凱翔提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播